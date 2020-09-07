Doğançay Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Doğançay Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Doğançay Şelalesi doğal güzellikleri ile misafirlerini büyülemektedir. Sessiz, sakin bir gün geçirmek istiyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz.

Doğançay Şelalesi Nedir?

Doğançay Şelalesi Geyve ilçesinde bulunur. Özellikle son zamanlarda Doğançay Şelalesi tv yapımcılarının dikkatini çekmektedir. Bu sebeple de burada sürekli çekimler yapılmaktadır. Doğançay Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edilmiştir.

Şelalenin döküldüğü yerde ise bir gölet bulunmaktadır. Şelaleye oldukça yakın bir yerde aracınızı bırakarak şelale içerisine yürüyerek gitmeniz mümkündür. Şelaleye patika yol ya da dere yatağından gitmek mümkündür. Bu alan doğa severler tarafından yürüyüş alanı olarak da kullanılmaktadır. İnsanlar gruplar halinde buralara gelerek doğa yürüyüşü yapmaktadırlar.

Doğançay Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Doğançay Şelalesi Sakarya iline bağlı yaklaşık 30 km uzaklıkta olan Geyve ilçesinde bulunmaktadır.

Doğançay Şelalesine Nasıl Gidilir?

Doğançay Şelalesine gidilirken Adapazarı Bilecik yolu kullanılmaktadır. Bilecik yolunu takip ederek Doğançay kavşağından şelale yoluna dönülmesi gerekir. Doğançay Köyüne ulaştığınız zaman buradan şelaleye doğru tırmanmanız gerekmektedir. Doğançay Şelalesi, Doğançay Köyüne yaklaşık olarak 10 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Doğançay Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Doğançay şelalesi deniz seviyesinden yaklaşık olarak 600 metre yüksekte yer alır. Şelalenin aktığı yerde ise küçük bir gök bulunur. Bu göl de yaz aylarında yüzülebilir. Doğançay Şelalesine Doğançay gölü üzerinden gidilmektedir. Köye uzaklığı ise yaklaşık 10 km'dir.

Doğançay Şelalesi Özellikleri

Doğançay Şelalesi Sakarya'ya gidenlerin gezip görmesi gereken yerlerden biridir. Burası doğal güzellikleri ile insanı büyülemektedir. Sakin ve sessiz bir zaman geçirmek için burayı ziyaret edebilirsiniz. Doğançay Şelalesi doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için de oldukça elverişli bir alandır.

Şelalenin aktığı yerde oluşan göletin suyu oldukça serindir. Yaz aylarında gölete girerek serinlemek mümkündür. Burası özellikle yaz aylarında hafta sonları ziyaretçiler tarafından çokça ziyaret edilmektedir.

Doğançay Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Doğançay Şelalesi Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 13 Mayıs 2013 tarihinde tabiat parkı ilan edilmiştir. Adeta gizli kalmış bir cennet olan şelale görenleri büyülemektedir. Yerli turistler kadar yabancı turistlerde bölgeyi görmeye gelmektedirler.

Doğançay Şelalesine her sene binlerce turist gelmektedir. Bölge halkının piknik yapmak amacı ile uğrak mekanlarından biri olan Doğançay Şelalesi şehir dışından gelen ziyaretçilerini de ağırlamaktadır.

Doğançay Şelalesi Giriş Ücreti

Doğançay Şelalesine girişlerde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bölgeyi ziyaret edenler ücretsiz bir şekilde Doğançay Şelalesini de ziyaret edebilirler.

Doğançay Şelalesi Ziyaret Saatleri

Doğançay Şelalesine giriş çıkış saatleri bulunmamaktadır. İstediğiniz saatte buraya gelerek bölgeyi gezebilirsiniz. Fakat güvenlik amacı sebebi ile buraya gündüz saatlerinde gelmeniz daha faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde burası ıssız olabilir. Bu durumda da istenmeyen kazalar yaşanabilir.

Doğançay Şelalesi Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunur. Geyve ayvaları ve üzümü ile meşhur bir yerdir. Buraya geldiğiniz zaman yiyebileceğiniz en güzel üzüm ve ayvaları yiyebilirsiniz. Bunun dışında bölgede bulunan restoranlarda yöresel yemeklerden yiyebilir ya da alabalık yiyebilirsiniz. Doğançay Şelalesine bakarak güzel bir kahvaltı da yapabilirsiniz.

Şehrin kaosundan kurtulup sessiz sakin bir hafta sonu geçirmeyi planlıyorsanız Doğançay Şelalesi tam da size göredir. Burada şelalenin ve kuşların sesleri eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Dilerseniz göle girerek serinleyebilirsiniz. Bölge henüz daha tam olarak keşfedilmediği için çok kalabalık değildir.