Doğa tutkunlarının yeni gözdesi: Akbaş Safari

Eskişehir’in Karagözler Mahallesinde 20 Akbaş cinsi köpeğiyle yaşayan öğretim üyesi Serkan Berber, köpekleriyle birlikte bisiklete biniyor ve doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Mahallenin kırsal bölgelerinde farklı rotalar izleyen Berber, hem spor yaparken eğlenceli vakit geçiriyor, hem de köpeklerinin doğal ortamın keyfini çıkarmasını sağlıyor. Serkan Berber ve diğer katılımcılar bisiklet sürerken, yürüyüş yaparken çevrelerinde koşan Akbaşlar eşsiz görüntüler oluşturuyor. Berber, arkadaşlarıyla düzenledikleri bu aktiviteye ‘Akbaş Safari’ diyor.









“Bazen ben spor yapıyorum gibi bazen de köpeklere spor yaptırıyor gibi düşünüyorum”



Doğa sporları olan yürüyüş ve bisiklete binmeyi Akbaşlarla bütünleştirerek yeni bir egzersiz çeşitliliği üretmeye çalıştıklarını belirten Serkan Berber, “Bazen ben spor yapıyorum diye düşünüyorum bazen de köpeklere spor yaptırıyor gibi düşünüyorum. Hangisi olduğuna karar veremiyorum aslında. Bunu ben kendi yaşam tarzı olarak kendi hayatım içerisinde kullanırken spor yaptırdığım insanları da buraya getirip onların da egzersizlerini çeşitlendirebilir miyim diye düşündüm. Birkaç kişiyi çağırdım ve onlar da çok beğendiler. Köpeklerimizle birlikte doğaya çıkıyoruz. Eskişehir’in Karagözler Mahallesi’nin etrafında farklı rotalar kullanıyoruz. Porsuğa bağlanan Sarısu Kanalı’nın kıyısı, etraftaki küçük tepeler veya tarlaların içinde spor yapıyoruz. Matlarımızı getirerek birtakım sportif hareketler yapıyoruz. Yürüyoruz, bisiklete biniyoruz ve bazen de ata biniyoruz. Doğa sporları olan yürüyüş, ata binmek veya bisiklet gibi sporları köpekle bütünleştirerek yeni bir egzersiz çeşitliliği üretmeye çalıştık” şeklinde konuştu.









“Bir aslan sürüsüyle hareket etmek gibi”



Akbaşlarla spor yaparken onların hareketlerini izlediklerini aktaran Berber, onların doğadaki yaşantılarını izlerken adeta bir aslan sürüsüyle hareket ediyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Köpeklerini gözlemlerken spor yaptığını unuttuğunu ifade eden Berber, “Herkesin köpeğe olan yaklaşımı farklı ama köpekten ve doğadan hoşlanan insanlar özellikle seviyor. Bazen köpekten ve doğadan anlamayan insanlar geldiklerinde bazı şeyleri fark ediyorlar. Aynı bir kurt veya aslan sürüsü gibi bir köpek grubuyla hareket ettikleri zaman onların doğadaki yaşantısını izlemiş oluyorlar ve şunu söylüyorlar bize: ‘Ben köpekleri seyrederken onlar oraya koştu, kendi aralarında hiyerarşik düzeni kurmak için bir şeyler yaptı ve ben bunları gözlemlerken nasıl spor yaptığımı fark etmiyorum. Nasıl spor yaptığımı fark etmiyorum ve sporun çok verimli olduğunu düşünüyorum.’ diyen birçok katılımcımız oluyor. Köpeklerimizin ve yapmış olduğumuz bu etkinliğin ismine ‘Akbaş Safari’ diyoruz. Bisiklet, cip veya at safari gibi başlıklar vardı biz de Akbaş Safari yapıyoruz” diye konuştu.









“Akbaşlarla pandemi dönemi psikolojik baskısından kurtulduk”



Pandemi nedeniyle karantina sürecinde yaşanan psikolojik baskıdan Akbaş Safari ile kurtulduklarını söyleyen katılımcılardan Güler Bozok, “Köpeklerle birlikte bu pandemiyi atlatmış olduk. Birçok insanın yaşamış olduğu evde kapalı kalma ya da yalnızlık duygusunu yaşamamış olduk. Onlar yanımızdayken bisiklete biniyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. Köpeklerle dolaşmak işimi kolaylaştırdı. Başka yerde gördüğümüz zaman korkmuyoruz ve nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda da köpeklerle dolaşırken kendinizi tamamen güvende hissediyorsunuz. Tamamen onlarla birlikte vaki geçiriyorsunuz.







Köpekler günün çoğunluğunda kapalı yerde duruyorlar ve akşamüzeri onlarla gezmeye çıktığımız zaman inanılmaz mutlu oluyorlar. Bizde onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Biz spor yapıyoruz şeklinde değil de bir arkadaşınızla yürüyorsunuz gibi faaliyet oluyor. Gece ve ay yürüyüşleri yapıyoruz. Bunlar bizim için çok güzel faaliyetler oluyor. Ateş başı bir yerlere gidiyoruz, kamp ortamı gibi oluyor ve yine köpeklerle vakit geçiriyoruz” dedi.