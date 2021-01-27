Doğa tutkunlarına özel en güzel 10 ağaç ev

Glenshee Ağaç Evleri, İskoçya

Cairngorms Ulusal Parkı'nın uçurumunda iki lüks ağaç ev bulunuyor. Mutfak, yemek alanları ve kral daireleri hem şık hem de konforlu. Kabinler, engebeli arazinin panoramik manzarasını görebildiğiniz boydan pencerelerden oluşuyor. Yatak odalarındaki camda piramit çatı ışığı yıldızları izleyebileceğiniz gibi tasarlanmış. Ağaç evler, Glenshee Kayak Pistine sadece 30 dakika uzaklıkta…

Montana Retreat Ağaç Evi, ABD

Whitefish'in hemen dışında bulunan Montana Treehouse Retreat, mükemmel bir kış kaçamağıdır. Tesis, karla kaplı Glacier Milli Parkı’nın batı girişine arabayla sadece 25 dakika ve soğuk aylarda kış sporlarına katılabileceğiniz Whitefish Mountain Resort'a 12 dakika uzaklıktadır. Ağaç ev, yedi dönümlük bir araziye sahip ve su tesisatlı banyolar, ısıtma ve klima dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek her şeyle donatılmış. Tesisin içi ve dışı, rahat, rustik bir Montana hissi sağlamak için hem yerel hem de geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.

Ağaç Otel, İsveç

Treehotel, farklı yönlere sahip ağaç evlerden... Harads'ta, Lule nehri yakınında yer alan Treehotel, UFO, Dragonfly, Bird's Nest ve Mirrorcube dahil olmak üzere şekillerine göre adlandırılmış yedi evden oluşan bir koleksiyon diyebiliriz. Dış mekanlar sıra dışı bir şekilde tasarlanmış olsa da iç mekanlar çevre dostu, minimalist temayı destekler nitelikte. Tesis bünyesinde bar, restoran ve sauna gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

Châteaux dans les arbres, Fransa

Châteaux dans les arbres veya ağaçtan kale, Bergerac Fransa’daki bir grup ağaç evidir. Ağaç evler, Dordogne Châteaux'da tasarlanmış ve inişli çıkışlı olan kırsalın mükemmel manzarasına sahiptir. Evlerin iç mekanları zevkli bir şekilde dekore edilmiş ve salaş-şık bir his vermek için rustik dokunuşlar eklenmiş. Châteaux dans les arbres, oda servisi, Wi-Fi, spa ve yüzme havuzu da dahil olmak üzere çeşitli olanaklar sağlıyor.

Japamala Resort, Malezya

Tioman adasında bulunan Japamala Resort ağaç evleri hem huzur hem de romantizm arayanlar için ideal. Ağacın tepesindeki evler; orman ve Güney Çin Denizi’nin manzarasının olduğu yürüyüş yolları ile birbirine bağlanmıştır. Her biri çevreye duyarlı inşa edilmiş, hatta tüm ahşap armatürler tesisin kendi ustaları tarafından yapılmış. İçeride, tesisin özel plajının öğle sıcağında hoş bir mola verebileceğiniz ferah, dingin ve klimalı bekleme salonları bile var.

Pacuare Lodge, Kosta Rika

Pacuare Lodge, Doğu Kosta Rika’daki Pacuare Nehri'nin yanında yağmur ormanlarının derinliklerinde yer alıyor. Yeni Jaguar Villa adındaki doğaya dönüştürülebilen ağaç ev, hem çevre dostu hem de lüks; tik ağacından zarif mobilyalar, geniş odalar ve yüzme havuzundan oluşmaktadır. Ayrıca Pacuare kompleksinde her türlü konaklama seçeneği var. Burada kalırken beyaz su raftingi, kanyon geçişi ve doğa yürüyüşü gibi bir dizi aktivite gerçekleştirilebilir.

Casa Barthel Ağaç Evi, İtalya

Çarpıcı bir Toskana villasının arazisinde yer alan Casa Barthel'deki Treehouse nefes kesici bir manzara sunuyor. Devasa pencereler ve zevkli iç mekânı keyifli bir konaklama imkânı yaratıyor. Konaklama balayı çiftleri veya romantik bir tatil geçirmek isteyenler için de ideal. Büyük boy duşakabin ve sabah kahvesi yapmak için mini bir mutfağı var. Şirin balkonunda güneşin doğuşunun tadını çıkarabilirsiniz.

Hapuku Lodge ve Ağaç Evler, Yeni Zelanda

Hapuku Lodge, Kanuka korusunun gölgesindeki beş ağaç evden oluşuyor. Evler doğal çevreye uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Doğal tonlarda dekore edilmiş ve Kaikoura'nın dağ manzarasının ve uzaktan Hint Okyanusu'nun parıltılarını görebileceğiniz geniş pencerelere sahip. Bakımlı zeytinliklere bakan derin küvetler sayesinde banyolar huzur uyandırıyor. Hapuku'daki aktiviteler arasında dağ bisikleti, sörf, yunus ve balina izleme yer alıyor.

Tropik Ağaç Evi, Hawaii

Rüya gibi Tropik Ağaç Ev, Big Island ormanlarının gölgesinde ince uzun ağaç çırpılarının üzerine kurulmuş. Eve 3 metre yüksekliğindeki bir merdivenden çıktıktan sonra bir kapaktan giriliyor. Sonrasında büyük pencerelerden ve sürgülü kapılardan doğal ışık alan yatak odasına giriyorsunuz. Yatak odasının yanında yağmur suyuyla yıkanabileceğiniz bir banyosu var. Sürdürülebilirlik ağaç evin esas amacı olsa da konfordan da ödün vermez. Büyük çift kişilik yatak, adanın etrafında macerayla geçen uzun bir günün ardından bir rüya gibi gelebilir.

Özgür Ruh Küreleri, Kanada

Bu benzersiz ağaç evler, Vancouver Adası'nın kıyı yağmur ormanlarında yer alıyor. Küre şeklindeki ağaç evler bir ip ağıyla ağaçların tepesine asılı ve her bölme bir dizi malzemeden yapılmış. İç mekânın dekoru işlevsel, sade ve zariftir. Her bölmede tuvaletler ve küçük mutfaklar yer alıyor. Sadece Spheres'in en yeni üyesi olan Luna’da, salon tarzı bir oturma alanı buluyor. Ağaç evlerden Qualicum Beach, Lighthouse Country ve Comox Valley'e ulaşabilirsiniz, bu yüzden keşfedilecek çok şey var.