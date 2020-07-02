Doğa ile sanat mor tarlada buluştu

Yaklaşık 15 yıl önce eski bir ormancı olan ağabeyinin vasıtasıyla Karamürsel'in kırsal Fulacık Mahallesi'nden yer alan Aysel Ergül, 3 yıl önce İznik Gölü manzaralı 13 dönümlük kıraç arazide lavanta yetiştirmeye başladı. Ektiği lavantaların verim ve kalitesinden memnun kalan Ergül, burayı doğayla sanatın buluştu bir parka dönüştürmeye karar verdi. Ergül, İstanbul'daki mozaik atölyesinde öğrencilerinin yaptığı çok sayıda sanat eserini lavanta tarlasına yerleştirerek Orman Dede Lavanta Parkı'nı açtı. Lavanta parkı, tarlayı mora boyayan görseliyle fotoğraf tutkunlarıyla doğaseverlerden de ilgi görüyor. Ziyaretçiler lavanta kokuları eşliğinde doğanın keyfini çıkarırken hem de Türk tarihinden izler taşıyan seramik ve mozaik sanat eserlerini inceleme fırsatı buluyor.









"Doğayla sanatı bir araya getirmeye çalıştım"



Aysel Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek için 15 sene önce ağabeyinin vasıtasıyla Fulacık Mahallesi'nden yer aldığını söyledi. Boş haldeki alana 500'ün üzerinde ağaç diktiğini ve çilek ürettiğini anlatan Ergül, 3 yıl önce de çilek yerine lavantaya geçmeye karar verdiğini ifade etti. Ergül, kozmetikte kullanılan lavanta cinsinin fidelerini Bulgaristan'dan getirdiklerini belirterek "Sanatçı olmanın verdiği ilhamla doğayla sanatı bir araya getirmeye çalıştım ve insanların bu mor cennetin içerisinde sanatı da kucakladıkları bir park ortaya çıkardık." diye konuştu.









"Parkın içerisinde hem lavanta hem sanat bir arada"



Parka özellikle hafta sonları başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Yalova gibi yakın illerden çok sayıda ziyaretçi geldiğini anlatan Ergül, şöyle devam etti: "Her bir öğrencimin ayrı ayrı emek verdiği eserler arasında mezar taşından çadır tepeliğine kadar örnekler yer alıyor. Türk sanatının gelişimini anlatan birçok şeyi bir arada sunmaya çalıştık. Parkın içerisinde hem lavanta hem sanat bir arada. Ziyaretçilerimiz burada fotoğraf çekinebilir, göl manzarası eşliğinde temiz havanın tadını çıkarabilir. Aynı zamanda bal, yağ ve polen gibi ürünlerimizden alarak lavantanın değerlerinden faydalanmış olurlar." Ergül, artık kendi fidelerini yetiştirdiklerini ve lavanta ekmek isteyenlere yardımcı olduğuna işaret ederek gelecekte bu alanı büyütmeyi ve bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.