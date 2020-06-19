Doğa harikası Tortum Şelalesi yarım milyon turiste ev sahipliği yapacak

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan, dünyanın 4'üncü, Asya ve Avrupa'nın ise en yüksek şelalelerinden birisi olan Tortum Şelalesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale büyük bir değişim yaşıyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi şelalenin daha fazla ön plana çıkması adına Valilik tarafından hazırlanan proje ile şelalenin merdivenleri yenileniyor, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılıyor.







Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan şelaledeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Vali Memiş, projenin tamamlanmasıyla hedeflerinin bölgeye ilk etapta 500 bin turistin gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. UNESCO'nun dünya mirasına aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyu ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Vali Memiş, sahada yaptığı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada proje kapsamındaki işlerin Kurban Bayramı'na yetişeceğini kaydetti. Vali Memiş, şelalede başlatılan çalışma ile amaçlarının standartların yükseltilerek daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesini sağlamak olduğunu söyledi.









Vali Memiş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğa Koruma Kuruluna onaylattığımız projeye uygun şekilde yaptığımız çalışmalarla engelli vatandaşlarımızın dahi şelaleyi görebileceği bir ortam hazırladık. İniş rampalarını eğimi son derece düşük olarak yaptık. Köprüler çok metruktu, köprüleri yeniliyoruz. Muazzam bir şekilde doğaya uygun harika bir iş çıkarıyoruz. Hedefimiz en az 500 bin turist. Burada daha önce var olan işletmeyi tamamen yeniliyoruz. Beş yıldızlı standartlarda hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız, burada ucuz, kaliteli ve herkesin gurur duyacağı hizmeti alacak." Vali Memiş'e incelemelerinde Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, TKDK Erzurum İl Koordinatörü Atilla Özlü eşlik etti.