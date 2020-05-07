Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyor

Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası, muhteşem doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Dört bir yanı dağlarla çevrili yayla, yüzölçümüyle Gazipaşa'nın en büyük düz ovası özelliğini taşıyor. Yaylayı ilçeye bağlı Korubaşı ve Beyrebucak mahallelerinde yaşayan vatandaşlar kullanıyor. Evlerin bulunduğu bölümler vatandaşlara ait tapulu olurken, düz ova ise meraya ait. Günnercik Yaylası'nda yaklaşık 180 hane bulunuyor. Vatandaşlar yaz mevsiminin nemli ve sıcak günlerini, serin havasıyla bilinen yaylada geçiriyor.







7 BİN METREKARELİK GEÇİCİ GÖL



Yaz, kış binlerce kişinin uğrak noktası olan yaylada, az da olsa tarım yapılıyor. Az sayıdaki küçükbaş hayvan yetiştiricileri de yayla bölgesi olarak Günnercik'ten vazgeçmiyor. Yaz aylarında bahar şenliğine ev sahipliği yapan, ayrıca Atatürk siluetinin dağlara yansıdığı yayla olarak da bilinen Günnercik'te baharın gelmesiyle erimeye başlayan karlar, 7 bin metrekarelik alanda geçici göl oluşturuyor. Her yıl nisan ayında oluşmaya başlayan göl haziran ayı ortalarında çekilerek yerini muhteşem bir yeşilliğe bırakıyor.







Belediyenin karla kaplı yayla yollarını açmasıyla bölge halkı da yaylalara akın etmeye başladı. Günnercik Yaylası, bu dönemde etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.







