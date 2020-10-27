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Doğa harikası Düden Gölü'nde kamp etkinliği
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Doğa harikası Düden Gölü'nde kamp etkinliği

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Düden Gölü'nde 2 gün süren kamp etkinliği düzenledi. Kano ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin yapıldığı program sonunda göl çevresine bırakılan çöpler de toplandı.

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Erbaa Belediyesi, 1300 rakımlı Düden Gölü'nde 'Adım adım doğaya' sloganıyla kamp etkinliği düzenledi. Doğasıyla dikkat çeken gölde düzenlenen etkinliğe Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, Erbaa Kano ve Doğa Sporları Kulübü, Doğa Yürüyüş Kulübü ve vatandaşlar katıldı. Gölde kanolarla gezilerin düzenlendiği etkinlikte, gece kamp çadırları kuruldu. Geceyi çadırlarda geçiren katılımcılar, sabah Düden Gölü'nün çevresinde doğa yürüyüşü yaptı. Etkinlik sonunda ise göl çevresinde bırakılan çöpler toplandı. Toplanan çöplerle etkinlik alanının ortasına ‘doğa’ yazıldı.

Doğa harikası Düden Gölünde kamp etkinliği



Düden Gölü'nün Erbaa’nın benzersiz yerlerinden biri olduğunu kaydeden Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut "Özellikle yazın iğne atsan yere düşmez. Burası doğal klimasıyla herkesi etkileyen bir bölge. Yazın burada oturmaya yer bulamıyoruz. Ama altyapısı çok zayıf. Dolayısıyla buraya mutlaka el atılması lazım. Bununla ilgili de proje çalışmaları Orman İşletme Müdürlüğü’yle devam ediyor. İnşallah 2021 yılında A tipi mesire alanı olarak burada bazı çalışmalar yapılacak" dedi.

Doğa harikası Düden Gölünde kamp etkinliği



'DOĞAYI SEVENLERİ BEKLİYORUZ'

Düden Gölü'ndeki etkinlikte, gelecekte yapılacak çalışmaları konuştuklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Bu hafta sonu bizim tabiat güzelliğimiz olan hem ormanıyla hem havasıyla hem de burada bulunan Düden Gölü'yle eşsiz bir ortam burası. Gece kamp ateşi etrafında oturuldu. Gündüz kano yapıldı. Ormanın içerisinde yürüyüş yapıldı. Bütün kulüp üyeleri toplanıp, çalıştay havasında önümüzdeki süreçte neler yapılabilir bu konuşuldu. O anlamda bize katılan ve bizimle beraber olan bütün kulüp üyelerine teşekkür ediyoruz. En sonunda bir sosyal mesaj olsun, doğamız daha güzel, daha temiz kalsın diye bütün kulüp üyeleriyle beraber atılan çöpleri topladık. Doğayı seven, kano etkinliğini seven, suyu seven herkesi de Düden'e, Erbaa’ya bekliyoruz" diye konuştu.

Doğa harikası Düden Gölünde kamp etkinliği


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