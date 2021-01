Dizilerin vazgeçilmez adresi: Balat

Renkli sokakları, insanın içini ısıtan küçük kafeleri, eski İstanbul’u hâlâ yaşatan o güzel insanlarıyla Balat İstanbul’da kesinlikle gezip görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Size önerimiz Balat’ı keşfetmeye renkli sokakların hemen aşağısında bulunan son dönemde yenilenen Demir Kilise’den başlamanız. İçeriye adımınızı atar atmaz büyülendiğinizi hissedeceksiniz. İçeride bulunan görevli, gelen ziyaretçilere kilisenin tarihinden ve yapısından bahsediyor. Eğer vaktiniz varsa birkaç dakikanızı ayırıp görevliyi dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.





Büyüleyici ve renkli sokakları

Balat deyince akla belki de en başta gelenlerden oluyor o sıcacık rengarenk evler. Bu evler içinde yaşayan insanlar gibi canlı, içten ve her telden oluşumun birleşince ortaya çıkaracağı sinerjinin yansıması adeta. Mahalle aralarında rengârenk çamaşırlar, camdan sarkıp muhabbet eden teyzeler hepsi o kadar güzel ki içinizin bu semtte ısınmaması imkansız. Hâl böyle olunca samimiyetin sözlük sayfalarında unutulmadığını anlıyorsunuz. Heyecan, aksiyon hiç bitmiyor buralarda. Bu yüzden her an arabanın arkasına atlamış çılgınlar gibi eğlenen düğün konvoylarına rastlamanız kaçınılmaz ve bir o kadar sıradan olaylardan olacaktır.



Kafe cenneti



Balat’ta hemen hemen her köşe başında onlarca kafe göreceksiniz. Bu durumun sevindirici noktasıysa çoğunluğu semtin havasına yakışır tarzda dizayn edilmiş olması. Semtin ruhuna en çok yakışan kafelerin başında Maison Balat geliyor. Burası sadece bir kafe değil aynı zamanda bir antikacı dükkanı. Annelerimizin çeyizlerinden vakıf olduğumuz fincanlardan tutunda, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gazetelere kadar her şey var bu mekânda.









Yaratıcılığın semti

Semtte içlerine girdiğinizde saatlerce gezip, her gördüğünüz şeye bayılacağınız vintage dükkanlar var ki kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız. Sanatın biricikliğinin tadına işte buralarda doyasıya varıyorsunuz. Bu semtin bir diğer zarif tarafıysa vintage dükkanların atası sayabileceğimiz, yolların kenarındaki seyyar antikacılar oluyor. Hiç ummadığınız anda elinize ne geçeceği hep bir sürpriz oluyor buralarda. Yaşanmışlığın buram buram hissedildiği, anıların takas edildiği ve henüz değerinin bilinmediği nadir güzelliklerden…