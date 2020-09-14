Divriği Ulu Camii Nerede? Divriği Ulu Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Divriği ulu Camii tarihi ve mimarisi ile dikkatleri çekmektedir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist burayı ziyarete gelmektedir.

Divriği Ulu Camii Hakkında Bilgi

Bu yapı Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ismi ile anılır. İçerisinde cami, türbe ve darüşşifa bulunmaktadır. Burası Anadolu Selçuklu devletine bağlı bulunan Mengücek Döneminde yapılmıştır. Divriğe Ulu Cami Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından yapılmıştır. İçerisinde bulunan Darüşşiha ise Ahmet Han'ın eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı. Kompleksin yapımına 1228 yılında başlanmıştır ve 1243 yılında tamamlanmıştır. Kompleksin baş mimarlığını ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah yapmıştır.

Divriği Ulu Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Divriği Ulu Cami, Sivas ilinin Divriği ilçesinde Kale Mahallesinde bulunmaktadır. Buraya dilerseniz kara yolu ile dilerseniz de tren yolu ile ulaşım sağlamak mümkündür. Sivas ve Malatya kara yolundan gidiş sağlanmaktadır. Kara yolunun 96. kilometresinden sonra Kangal Divriği yol ayrımı 80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Divriği Ulu Camii Tarihi

Divriği Ulu Camii yakınlarındaki yerleşim tarihi Hitit dönemine kadar dayanmaktadır. Mengücekoğulları yönetimi varken Cami Ahmet Şah ile eşi Melek Turan tarafından inşa edilmiştir. Caminin yapımı 1228 ile 1229 yılları arasında gerçekleşmiştir. İslam mimarisinin izlerini taşıyan bu camide iki kubbeli bir türbe bulunur. Bunun yanında bir cami ve bir darüşşifa yer almaktadır.

Divriği Ulu Cami mimari özellikleri ile dikkatleri çekmektedir. Cami içerisinde Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleri de bulunur. Bu cami UNESCO dünya mirasları listesinde de yer almaktadır. Divriği Ulu Camii ile yanında bulunan darüşşifa bu listede bulunan Türklerin ilk mimari yapısı olma özelliğini de taşımaktadır.

Divriği Ulu Camii Özellikleri

Divriği Ulu Camiinin hemen bitişiğinde bir darüşşifa bulunmaktadır. İçerisinde kanallardan ve havuzdan gelen sus sesleri duyulmaktadır. Bu seslere ney sesleri eşlik ederek akıl ve sinir hastaları burada uzun yıllar tedavi edilmiştir. Camiyi yaptıran aile ile mimarisini yapan mimarların mezarları cami içerisinde bulunmaktadır.

Caminin minberi cami ile aynı yaştadır. Bu minber oldukça uzun ömürlü bir ağaç olduğu bilinen abanoz ağacından yapılmıştır. Minber hala ilk günkü özelliklerini korumaktadır, herhangi bir bozulma göstermemiştir. Minberin yapımının yaklaşık olarak 12 ile 13 yıl sürdüğü bilinmektedir. Yapımında özel çiviler kullanılmıştır.

Caminin deseni ve motifleri İslam kültüründen ve Selçuklu kültüründen izler taşımaktadır. bu motifler ilk bakıldığı zaman simetrik gibi görünür fakat dikkatli bakıldığında motiflerin asimetrik olduğu anlaşılmaktadır.

Divriği kompleksinde cami kısmında üç adet kapı bulunur. Darüşşifa kısmında ise bir adet kapı bulunmaktadır. Yani toplamda 4 adet kapı vardır. Cennet Kapısı isimli kapı yapının en gösterişli ve ihtişamlı kapısıdır. Kapı üzerindeki motiflerin tamamı cenneti tasvir etmek amacı ile yapılmıştır. Kapı üzerinde altında ateş yanan bir kazan motifi de bulunur. Bu motif Anadolu Selçuklu devletinin bolluk ve bereketini simgeler. Aynı zamanda cehennemin tasviri de yapılmaktadır.

Taç Kapısı isimli kapı Darüşşifanın giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Caminin denge sütunlarından bir tanesi bu kapının altında bulunur. Bu kapının önceki zamanlarda dönme özelliği de vardı. Fakat 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depreminden sonra bu özelliğini yitirmiştir.

Caminin batı kapısı ilginç biz özelliğe sahiptir. Mayıs ve Eylül aylarında ikindi namazından yaklaşık 45 dakika öncesinde kapıda bir insan sülieti belirir. Bu süliet ilk belirdiği zaman Kur'an okuyan bir insan şeklindedir. Namaz vakti yaklaştıkça ise ellerini bağlayıp namaza duran bir insana dönüşmektedir.

Divriği Ulu Camii Mimarı Kimdir?

Divriği Ulu Camii'nin baş mimarlığını Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah yapmıştır.