DISCONTI 2021 turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı

DISCONTI CEO’su Cüneyt Ortan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte yeni bir turizm sezonunu karşılamaya hazırlanıyoruz. Turizm sektöründe ulaşımdan konaklamaya ve tüm seyahat süreçlerini kapsayan ilgili alanlarda alınan tedbirlerle 2021 turizm sezonunun yine pandemiye rağmen verimli geçeceğini düşünüyoruz."

DISCONTI, kişi başı turist harcamasını ortalama 100 Dolar (USD) arttıracak

Ortan ayrıca "TÜRSAB verilerine göre 2019 yılında Türkiye’ye 45 milyon yabancı turist, 6,7 milyon gurbetçi Türk turist gelmiş ve kişi başı ortalama 666 dolar harcamıştır. 2020 yılında ise yaşanan pandemiye rağmen 12 milyon yabancı turist, 3,2 milyon da yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere yaklaşık 15 milyon turist ülkemize gelmiştir. 2019 yılında 666 dolar olan kişi başı turist harcaması 2020 yılında 724 dolar olarak gerçekleşmiştir. DISCONTI olarak bu yıl turistlere ortalama fazladan 100 dolar harcatarak, turist başına düşen kişi başı harcamayı 800-850 dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

DISCONTI Tourist Sale Card bu süreçte dijitalleşmenin çok etkili bir şekilde kendini hissettirdiği turizm sektöründe, alışveriş turizminden gelen dövizin ülkemize daha fazla girdi sağlamasına katkıda bulunacak bir indirim kartı ve mobil uygulama projesi. Arkasındaki sofistike yazılımı sayesinde, turistleri çok daha yakından tanıyarak, onları stereotiplerine göre segmentleyerek, doğru zamanda doğru yerde doğru kampanyaları önererek alışveriş yapmalarını tetikleyecek. Turistleri anlayarak ve onlara göre iletişim yaparak daha fazla para harcamalarını ve ülkemizden mutlu ayrılmalarını sağlayacak. Turistlerin ülkemizde bulundukları süre boyunca; global ve ulusal perakende ve hazır giyim markalarından çok özel alışveriş fırsatları sunacak. Şehir içinde ve dışında konforlu ve hızlı ulaşım çözümleri, turistlerin en çok tercih ettiği restoranlardan indirimli yararlanmaları DISCONTI’nin avantajları arasında yer alacak. Müzelerde ve şehrin cazibe alanlarında da ayrıcalıklı olacak olan DISCONTILILER, ücretsiz WI-FI seçeneğiyle seyahat ayrıntılarını paylaşabilecek, 4.5G hızında mobil internetin keyfini çıkarabilecek" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin önde gelen marka ve hizmetleri bir arada tek mobil uygulamada

Sağlık, restoran, otel, giyim, ulaşım gibi farklı alan ve sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ve dünyaca tanınan marka ve şirketlerinin de DISCONTI uygulamasında yer aldığını belirten Cüneyt Ortan "Bunun yanında yerel ve butik işletmeler ile turistik servisler de Disconti’nin ayrıcalık sunduğu alanlardan. Üye iş yerlerimizin ve program ortaklarımızın ilgisi çok büyük ve turistlerin DISCONTI sayesinde indirim ve avantajlardan yararlanacağı markalar her gün daha da genişleyerek hızla tüm Türkiye’ye yayılıyor. Türkiye’nin turizm potansiyeline çok inanıyoruz. Sağlık Turizmi, Tatil Turizmi, Gastronomi Turizmi, Kültür Turizmi, Spor Turizmi vb. özel turizm ve turist tipleri için özel turistik servis iş ortaklarını da ağımıza dahil ediyoruz." dedi.



TÜRSAB BAŞKANI Firuz Bağlıkaya ise konuyla ilgili olarak "DISCONTI kartın kişi başı turizm harcamalarının artırılmasında ve özellikle alış veriş turizminin gelişimi için çok önemli bir proje olduğunu, gelen yabancı misafirlerimiz için böyle bir ürün ve indirim fırsatları sunduğumuz için mutluluk duyduklarını" ifade etti.

Türk turizmine yüksek katma değer sağlayacak DISCONTI, sektörün en önemli ve büyük sivil toplum kuruluşlarından da destek görüyor. Ülke turizmimizde önemli misyonlar üstlenen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Global Blue ve Otelz.com stratejik iş ortaklarının başında geliyor.

DISCONTI, 2017 Turizm Şurasında alınan kararlara uygun şekilde, turizmin dijitalleşmesi amacına hizmet etmek adına 28 Ocak 2020’de Türkiye’nin en büyük gruplarından ve perakende sektörünün dünya çapındaki oyuncularından Eren Perakende ve Dijimedya ortaklığıyla kurulmuştur.