Dim Mağarası Nerededir? Dim Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemizde en çok ziyaret edilen doğal alanlardan biri olarak Dim Mağarası öne çıkıyor. Özellikle yaz ayları geldiği zaman tercih edilen ve ilgi gören yerlerden biridir. 2020 yılı güncel ücretler üzerinden bu özel mağarayı ziyaret etmek mümkün. Çok güzel sarkıt ve dikitleri ile beraber Türkiye'nin en önemli mağaraları arasında yer alıyor.

Dim Mağarası Nedir?

Dim Mağarası uzunluğu 400 metre olan ve genişliği 15 metre olan çok büyük bir doğal mağaradır. Ayrıca mağaranın İçerisinde 4 farklı salon yer almaktadır. Bu salonun isimleri Avizeli salon, org salon, göl salonu ile Pamukkale salon olarak bilinmektedir. Çok özel sarkıt ve dikitler ile beraber aynı zamanda belli bir su birikintisi üzerinden, en doğal mağaralar içerisinde yer alır.

Dim Mağarası Nerededir?

Dim Mağarası Antalya'nın Alanya ilçesinde yer almaktadır. Alanya merkezinden yaklaşık olarak 140 kilometre kadar uzaklıkta yer alır. Mağara bölgesine kişisel araçlar ile rahatlıkla ulaşmak mümkün. Aynı zamanda Antalya veya Alanya üzerinden toplu taşıma araçlarıyla yapılan düzenli seferler eşliğinde ulaşılabilir.

Dim Mağarasına Nasıl Gidilir?

Dim mağarasına özellikle bireysel araçlarınızla kolay şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yok ise Alanya üzerinden 140 kilometre uzaklıktaki Dim Mağarasına çeşitli toplu taşıma araçlarını kullanarak bölgeye ulaşmanız mümkün. Böylece bu doğal mağarayı ziyaret edebilir ve farklı salonlarını keyifli şekilde dolaşabilirsiniz.

Dim Mağarası Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Yapı olarak Dim Mağarası doğal ve karstik bir oluşuma sahiptir. Özellikle kar ve yağmur sularının kireçtaşlarını eritmesi suretiyle oluşuna tamamlanmış bir mal olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda tektonik hareketlerde bu mağaranın oluşumu konusunda önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu yüzden doğal güzelliği açısından oldukça önemli bir mağara olarak değerlendirilir.

Dim Mağarası Özellikleri

Dim Mağarası yaklaşık olarak 400 metre uzunluğa sahiptir. Aynı zamanda 15 metre gibi büyük bir genişliği bulunur. Bugün isimleri ile beraber farklı salonlara ayrılmıştır. İç kısımları salon isimleri ile beraber özel olarak ziyaret amaçlı hazırlanmıştır. Mağara vadinin üst kısmında yer alır ve bu yüzden vadiden yürüyerek de mağaraya ulaşmak mümkün. Özellikle etrafında pek çok çam ağacı bulunmaktadır ve çam ağaçlarının kokusu enfes bir etki yaratmaktadır.

Dim Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Bim Mağarası Milli Park olarak geçmektedir. Çünkü tamamen doğal oluşumlar ışığı altında günümüze kadar ulaşmıştır. Tabii turistik ziyarete bağlı olarak tarihi olarak da ele almak mümkün. Ancak eser olmadığını dile getirmek gerekir. Yine de muhteşem bir doğal oluşumu ile beraber iç kısmındaki özellikleri üzerinden her sene yoğun olarak ziyaret edilmektedir.

Dim Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Dim Mağarası giriş ücreti yetişkinler için 18 TL’dir. 7 ve 12 yaş arasındaki çocuklar için ise fiyat 10 TL değerindedir. Aynı zamanda ISCA kartı olan kişiler mağaraya ücretsiz olarak girme hakkına sahiptir.

Dim Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Dim Mağarası ocak ve şubat aylarında sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri içerisinde açıktır. Nisan ve eylül ayları arasında ise akşam saat 19.00’da kapanır.

Dim Mağarasının Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Dim Mağarası efsanesine göre mağaranın tabanında kalan dikitlere bakıldığında, bir annenin kucağında çocuk tutuyormuş gibi bir görüntü bulunmaktadır. Bu görüntü pek çok kişi tarafından merak edilir.