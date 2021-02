Dilek Yarımadası Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Dilek Yarımadası Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Harika bir tabiata ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası, gezi severlerin mutlaka listelerine eklemesi gereken yerlerden bir tanesidir.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?



Dilek Yarımadası, Aydın iline bağlı olan muhteşem bir tabiata sahip adadır. Bu ada aynı zamanda Ege Bölgesi sınırları içindeki en büyük Milli Park olma unvanına sahiptir. Bu adanın üç tarafı Ege denizi ile çevrilmiştir. Güney, batı ve kuzey tarafında ege denizi bulunur. Adanın ismi ise 1237 km uzunluğundaki tepeden gelmektedir.



Bu tepe yarımada içindeki en yüksek tepedir. Ada Aydın ili ve Kuşadası ilçesine bağlıdır. Kuşadası pek çok tabiat güzelliğine ev sahipliği yapan bir beldedir. Yaz aylarında Kuşadası’nın nüfusu ikiye katlanmaktadır. Parkta yaz aylarında daha çok rağbet görmektedir. Dilek Yarımadasını ziyaret etmek isteyenlerin Güzelçamlı Beldesine ulaşması gerekmektedir.



Dilek Yarımadasını her mevsim ziyaret etmeniz mümkündür. Her mevsimde tabiat gelenlere ayrı güzellikler sunmaktadır. Dilek Yarımadasına kendi aracınız ile gidebilirsiniz. Buraya ulaşmak için toplu taşıma araçlarını da kullanmak mümkündür. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler ise Kuşadası minibüslerini kullanabilir. Ya da Söke minibüsleri ile gitmeniz mümkündür.



Özel aracı ile gidecek olan ziyaretçilerin, Aydın ilini ulaşması gerekmektedir. Aydın iline geldikten sonra Kuşadası tabelalarını takip ederek Kuşadası’na kolay bir şekilde ulaşabilirler. Kuşadası’ndan sonra Davutlar beldesine yönelmeniz gerekmektedir. Davutlara Beldesinden sonra ise tabelalar size eşlik edecektir.



Kuşadası’na mesafesi 26 km olarak belirtilmektedir. Dilek Yarımadası Aydın ilini 66 km uzaklıkta bulunmaktadır. Diğer iller uzaklıklar ise şu şekildedir;



Didim: 70 km

İzmir: 120 km

Bodrum: 160 km

İstanbul: 620 km



Doğal güzellikleri ile herkesi kendine hayran bırakan bu beldeyi mutlaka keşfetmek gerekir.



Dilek Yarımadası Özellikleri Hakkında Bilgi



Dilek Yarımadası, oldukça bakımlı ve keyifli bir ortam sunmaktadır. Milli Park 1966 yılında koruma altına alınmış ve park ilan edilmiştir. 1994 yılına gelindiğinde ise Menderes Deltasında koruma kapsamına alınmıştır. Böylece koruma alanı genişletilmiş olur. Bu doğa harikası yer için verilmiş doğru bir karardır.



Burası tabiatın içinde olmak ve ruhunu dinlendirmek isteyenler için dok doğru bir seçimdir. Ayrıca tabiat o kadar güzeldir ki her kareyi fotoğraflamak istersiniz. Fotoğraf tutkunları için harika bir lokasyondur. Bölge doğa tutkunları tarafından da çok rağbet görmektedir. Hafta sonları ise bölge oldukça kalabalık olmaktadır.



Yazın bölgenin turist sayısı arttığı için, Dilek Adası da daha kalabalık olmaktadır. Adada eşsiz güzellikte plajlar bulunmaktadır. Bu da deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça güzel bir seçenektir. Deniz tatili dışında bisiklet binmek, doğa yürüyüşü yapmak için ideal bir mekândır. Aktivite imkânının bol olduğu bir lokasyondur. Burada botanik turlar söz konusudur. Ayrıca kuş gözlemciliği yapılabilmektedir.



Farklı hobileri olan kişilere hitap eden bir yer olması, insanların rağbet etmesine neden olmaktadır. Adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü yapmakta mümkündür. Milli parkın içinde Lale Adası, Dilek tepe, Zeus Mağarası, Aya Yorgi gibi gezi alanları vardır.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Giriş Ücreti

l Yaya: 6TL

l Motosiklet: 10 TL

l Araba: 18TL

l Minibüs: 75 TL

l Otobüs: 120 TL



Dilek Yarımadası 08.00- 17.30 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Park saat 19.00’dan sonra kapanır.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Konaklama ve Kamp



Dilek Yarımadası Mili parkı içinde konaklama imkânı yoktur. Ayrıca kamp yapılması yasaktır. Çünkü saat 19.00’da Mili Park kapanmaktadır. Ama bu alana yakın kamp yerleri bulunmaktadır. Yakın mesafede Lazoğlu Kamp alanını kullanabilirsiniz. Ayrıca yakın mesafede bir tatil köyü vardır.