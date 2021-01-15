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Dikmen Yaylası’nda harika manzaralar
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Dikmen Yaylası’nda harika manzaralar

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Beyaz gelinliğini giyen bin 722 rakımlı Dikmen Yaylası’nda ise seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Sakarya için yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası’nı beyaza bürüdü. Yer yer kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine ulaştığı yaylada seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Dikmen Yaylası’nda harika manzaralar



Aksu Mahallesi, Bayraktepe Mahallesi ve Keremali Yaylası mevkilerinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Ayrıca Hendek Belediyesi ekiplerinin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlık yaptığı öğrenildi. Buzlanmaya ve ulaşımda aksamalara mahal vermemek adına teyakkuza geçen ekipler, mesele yaşanılacak bölgelere anlık olarak müdahale edeceği duyuruldu.

Dikmen Yaylası’nda harika manzaralar



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu etkisini gösteren kar yağışından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Şükürler olsun topraklarımıza yılın ilk karının düştüğünü görmek bizleri mutlu etti, topraklarımız bereketlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgemiz için yaptığı kar uyarısı sonrasında ilçemizin yüksek kesimlerinde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz yolları açık tutmak için kar yağışına hazır” dedi.

Dikmen Yaylası’nda harika manzaralar


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