Dikili Plajları 2020 - Dikili'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Dikili Türkiye'nin en nezih ve konforlu temiz plajlarına sahip olan ilçelerinden birisidir. Ege'nin en çok tercih edilen plajlarına sahiptir.

Dikili'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Kayra Plajı

Kayra plajı Dikili'nin en nezih plajları arasındadır. Ailecek bu plaja gelerek muhteşem bir tatil deneyimi siz de yaşayabilirsiniz. Kayra plajı içerisinde pek çok tatil aktivitesini gerçekleştirmek mümkündür. Bademli köyüne de oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Kayra plajına giriş ücreti 30 TL olarak belirlenmiştir. Plajın içerisinde bir de restoran bulunmaktadır. Restoran sayesinde her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz. İşletmenin sunmuş olduğu aktivite imkanları oldukça geniştir.

2) Fame Beach

Fame beach adından da anlaşılacağı üzere ünlü bir plajdır. Dikili'ye gelen ziyaretçilerin tercih ettiği plajlar arasında Fame beach plajı yer almaktadır. Fame beach plajına kişi başı giriş ücreti 30 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu plaj içerisinde özel localar da bulunmaktadır. Özel locaları tercih ederek çok güzel bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

3) Pisa Koyu

Dikili'ye yakın bir mesafede olan pisa koyuna isterseniz özel araç ile de gelmek mümkündür. Pisa koyu Dikili'nin en güzel plajlarından birisidir. İstediğiniz gibi tatil yaparak Ege'nin muhteşem suyuna kendinize bırakabilirsiniz. Bu plaj ailecek plaj yapmak için de uygun bir mekandır. Pisa koyuna aracınız ile gelecekseniz araç başı 15 TL bir otopark ücreti alınmaktadır.

Dikili'de Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Dikili Halk Plajı

Dikili'nin halk plajlarından birisi olan adını da Dikili'den alan bu halk plajı oldukça kalabalık bir halk plajıdır. Girişi ücretsiz olan bu halk plajı temiz bir halk plajı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız buraya erken saatlerde gelmeniz de fayda vardır. Çünkü şezlong ve şemsiye kiralama hizmetinden geç kaldığınız takdirde yararlanamayabilirsiniz. Kalabalık bir plaj olduğundan ötürü şezlonglar sınırlı sayıdadır.

2) Hayıtlı Koyu

Dikili'nin en güzel koyları arasında yer alıyor. Hayıtlı koyu yemyeşil bitki örtüsüne sahip bir koydur. Muhteşem bir plajı bulunur. Bu plajda denize girerken çok keyifli anlar yaşayacaksınız. Aynı zamanda özel araç ile geliyorsanız aracınız ile birlikte koya kadar giriş yapabilirsiniz. Dikili'nin en çok tercih edilen plajları arasında bu koy yer almaktadır. Girişi ise tamamen ücretsizdir.

3) Bademlik Koyu

Dikili'nin bir diğer koyu ise Bademlik koyudur. Bademlik koyu bu bölgenin en büyük koyu olarak da bilinmektedir. Bademli köyüne de oldukça yakın bir konumdadır. Girişi ücretsiz olup özel araç ile de ulaşım sağlanabilir.