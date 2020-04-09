Deventer Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Deventer Türk Başkonsolosluğu ile askerlik, pasaport ve tüm T.C. vatandaşlık hizmetlerini alabilirsiniz. Deventer Türk Başkonsolosluğu ile yapılacak olan tüm işlemlerde mutlaka çalışma saatlerine ve randevu sistemine dikkat etmek gerekir. İşte Deventer konsolosluğuna dair merak edilenler.
Hollanda'da bulunan Türkler Deventer Türk Başkonsolosluğu ile tüm idari ve resmi işlemler, Türk vatandaşları için kısa sürede yapılmaktadır.
Deventer Konsolosluk işlemleri özellikle Türklerin o ülkedeki tüm resmi işlemlerinin yapılmasını sağlar. Başta evlilik, askerlik ve pasaport işlemleri olmak üzere tüm resmi işlemler Deventer Konsolosluğu tarafından halledilmektedir. Konsolosluk bu işlemlerin yürütülmesinde randevu sistemine uygun çalışmaktadır. Bu nedenle, işlemler için konsolosluğa gidecek olan kişilerin mutlaka çalışma saatlerine uygun şekilde randevu alması gerekir.
Deventer Türk Başkonsolosluğu Adresi
Deventer Türk Başkonsolosluğu, Hollanda'da yer almaktadır. Başkonsolosluk ile resmi işlerini yürütecek olan kişiler adres olarak Keizerstraat 8 7411 HG, Deventer adresine ulaşarak, hizmet alabilirler.
Deventer Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Deventer Türk Başkonsolosluğu'ndan randevu almak ya da sorularınızı iletmek için telefon numaralarını kullanabilirsiniz. Deventer Türk Başkonsolosluğu telefon numaraları;
- +31 (0) 570 688 650; faks numarası ise + 31 (0) 570 619 554'dir.
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