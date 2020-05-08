Despot Evi’ne İtalya’dan tasarım ödülü

Cunda Adası’nın simgelerinden biri olan Despot Evi, içinde bulunduğu atmosferin dokusuyla uyumlu mimarisi, tarihine saygı duyan restorasyonu ile İtalya’dan ödülle döndü. A’ Design & Competition Ödülleri’nde ‘Kültürel Miras ve Kültür Endüstrisi Tasarım Ödülü’nün sahibi Cunda Despot Evi oldu. Bu yıl 107 ülkeden 105 farklı kategoride tasarımların değerlendirildiği yarışmada; adayları tasarım dünyasının önde gelen akademisyenleri, tasarım profesyonelleri ve tecrübeli girişimcilerden oluşan uluslararası jüri değerlendirdi. KHG Mimarlık Dr. Yüksek Mimar Işıl Gençoğlu’nun imzasıyla restore edilen Cunda Despot Evi altın ödül kazandı.



Cunda Despot Evi’ni otel olarak turizm sektörüne kazandıran İsmail Polat, ödülün zamanlama olarak da kendileri için kıymetli olduğundan bahsederek, “1980 yılından itibaren, 2015 yılına kadar; depremler, yangınlar ve gizlice içeri girilerek yapılan yağmalamaların neticesinde bina metruk ve kullanılamaz hale gelmişti. Despot Evi bu halinden çıkartılarak yeni organizasyon şemasıyla, tarihi yapının özgün dokusuna zarar vermeden bir tasarım ve uygulama işi kapsamında ‘Korumanın ve Tarihsel Sürekliliğin’ bir parçası olarak yerini aldı. Cunda Despot Evi’nde sadece otel olarak hizmet vermiyoruz, aynı zamanda bir tarihi yaşatma sorumluluğunu da üzerimizde taşıyoruz. Turizm sektörünün de boyut değiştireceği yeni dönemde misafirlerimizi ağırlamayı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.