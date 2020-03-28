Denizli'nin ilçeleri neler ve hangi bölgede? Denizli'de gezilecek ve tarihi yerler

Denizli ticaret, sanayi ve ihracat ilidir. Bunun yanında Denizli ili çok fazla öğrenciye ev sahipliği yaparak bir öğrenci şehri olmuştur. Denizli her yıl çok fazla sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olduğu bir şehirdir. Denizli gezilecek yerler sayıca çok fazla, festivaller, kongreler ve kültür sanat faaliyetlerinin de yürütüldüğü bir şehirdir. Doğal güzellik açısından da çok zengin bir ildir.

Denizli İlçeleri

Denizli’de 19 tane ilçe bulunuyor. Acıpayam, Tavas, Babadağ, Sarayköy, Baklan, Serinhisar, Bekili, Merkezefendi, Beyağaç, Kale, Bozkurt, Honaz, Buldan, Güney, Çal, Çivril, Çameli ve Çardak Denizli’nin ilçeleridir.

Denizli Hangi Bölgede?

Denizli ilinin bazı ilçeleri Akdeniz Bölgesinde bulunuyorken bazı ilçeleri de Ege Bölgesinde bulunmaktadır. Aydın, Uşak, Manisa ve Muğla illeri le komşudur.

Denizli Gezilecek Yerler

Denizli doğal güzellikleri ve tarihi güzellikleri ile ziyaret eden herkesin büyülenmesine sebep olan bir ildir. Milattan önceki senelerden günümüze kadar uzanan geçmişi ile doğal güzellikleri ve çeşitli efsaneleri ile çok sayıda olan mağaralar gezilip görülmeye değerdir.

Pamukkale Travertenleri: Türkiye’nin ve Denizli’nin sembolü olan bu doğa harikası, Denizli ilinin en çok turistin ziyaret ettiği yeridir. UNESCO tarafından da koruma altına alınan Pamukkale travertenleri termal suyun içerdiği kalsiyum hidrokarbonatın oksijen ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşmuştur.

Bağbaşı Kent Ormanı: Denizli merkeze 2 kilometre kadar uzaklıkta olan kent ormanı 1984 senesinde kurulmuştur. Ormanda çok sayıda bitki ve ağaç türü bulunmaktadır. İki kilometrelik iki adet yürüyüş parkuruna da sahip olan bu orman doğa yürüyüşlerinde de imkan sağlıyor. Aynı zamanda içerisinde çocuklar için oyun alanları, voleybol sahaları, kamelyalar ve dinlenme tesisleri bulunmaktadır. Ulaşımın kolaylaşması için teleferikte bulunmaktadır.

Karahayıt Kaplıcaları: Denizli’de termal suların çıktığı yerlerden birisi Karahayıt kaplıcalarıdır. Bu kaplıcanın suları diğer kaplıca sularından daha az karbondioksite sahip olması nedeni ile daha sıcaktır. Oldukça güzel manzaralara da sahip bir kaplıcadır.

Keloğlan Mağarası: Dodurgalar adlı beldede bulunan ve turistik ziyaretlere açık olan 14 adet mağaradan bir tanesidir. Mağaranın girişi geniş olmakla beraber 6 metre yüksekliğe sahiptir. 145 metre kadar içeriye gezinti yapılabilmektedir.

Topuklu Yaylası: Tertemiz havası ve soğuk akan su kaynaklarının olması ile kamp yapmak ve piknik yapıp manzaranın keyfini çıkarmak için ideal bölgelerden biridir.

Ağlayan Kaya Şelalesi: Çal ilinde bulunan bu şelale çok fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Aynı zamanda burada alabalık çiftlikleri de bulunmaktadır.

Denizli Tarihi Yerler

Akhan Kervansarayı: Afyon – Denizli karayolu üzerinde bir kısmı 1253 yılında diğer kısmı ise 1254 yılında inşa edilen bir kervansaraydır. Planı simetrik olarak yapılmış bu kervansaray günümüzde sıkça ziyaret edilen tarihi yerler arasındadır.

Hierapolis Antik Kenti: Milattan önce ikinci yüzyılda inşa edilmiş bir Helenistik dönem şehridir. Bizans Dönemlerinde Hristiyan inancına göre havarilerden biri olan Aziz Philip burada öldürülmüştür.

Tripolis Antik Kenti: Helenistik dönemin sonlarında inşa edildiği düşünülen antik kentlerden biridir. Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre ise Lidya devleti döneminde kurulan bir şehir olduğu söylenmektedir.

Buldan Evleri: Denizli’nin 18. ve 19. Yüzyıllar arasında inşa edildikleri belirlenen geleneksel yapıdaki evlerinin şehirde bir görsel şölen oluşturması ile ilgi çeken yapılar arasındadırlar.

Antik Laodikeia Kenti: Lykos ırmağı kenarında kurulmuş olan bir şehirdir. Hristiyanlık dininin ilk kiliseleri arasında 7. olan kilisesi bu antik kentte bulunmaktadır.