Denizli'deki dev horoz heykeline ziyaretçi akını

Pamukkale Belediyesi tarafından Kınıklı Mahallesi'nde hizmete açılan 405 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Türkiye'nin en büyük tematik parkları arasında yer alıyor. Vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan tesis, özellikle hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehir ormanına gelen vatandaşlar, kendi araçları ve ücretsiz ring seferleri ile muhteşem tesise çıkma imkanı buluyor. Çocuklar için çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun grupları yoğun ilgi görürken, macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kaykay parkuru ise adrenalin tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Yapay şelalede su sesleri arasında vakit geçiren vatandaşlar, eşsiz manzarada kenti yüksekten görmenin keyfini yaşıyor.









DEV HOROZ HEYKELİ İLGİ ÇEKİYOR



Denizli Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda yer alan dev horoz heykeli de ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Horozuyla ünlü kentte, şehrin birçok noktasından görülebilen heykel, vatandaşların akınına uğruyor. Tesise gelen vatandaşlar, 26 ton demir kullanılarak yapılan 27 metre uzunluğundaki horoz heykeli önünde bol bol fotoğraf çektiriyor.



'GECESİ AYRI, GÜNDÜZÜ AYRI GÜZEL'



Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, alan itibariyle Türkiye'nin en büyük tematik parklarından birini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Örki, Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın kentin muhteşem güzelliğinin 900 metre yükseklikten izlenebileceği mükemmel bir alan olduğunu ifade etti. Tesisin içinde 7'den 70'e bütün vatandaşların keyif alacağı birçok alanın bulunduğunu kaydeden Başkan Örki, "Burada çok büyük bir yapay şelale alanımız var. Güzelliği ve serinliğiyle yaz aylarında ziyaretçilerimizi büyüleyecektir. Geçlerimiz için muhteşem bir dağ kızağımız var. Buranın gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel. Türkiye'nin en uzunlarından olan bir zipline hattımız var. Adrenalin tutkunlarına da ev sahipliği yapacağız. Macera parkurumuzla da gençlere hitap ederek sportifliği ön plana çıkarmaya çalıştık. Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda yer alan amfi tiyatromuzda da mini konserler, tiyatrolar, şiir dinletileri gibi sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacağız" dedi.









'DÜNYANIN EN BÜYÜK HOROZ HEYKELLERİNDEN BİRİ'



Denizli denince akla Denizli horozunun geldiğini ifade eden Örki, "Denizli horozumuz burada muhteşem bir şekilde yerini aldı. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük horoz heykellerinden bir tanesini burada sergiliyoruz. Gece yapılan ışıklandırmalarla birlikte görsel şölen sunuyor. Kent merkezinden ya da gökyüzünden bakıldığında, 'ben buradayım' diyen bir eser oldu. Denizli'nin birçok yerinden görülüyor. Alanımızda farklı restoranlar ve kafeteryalarımız da bulunuyor. Vatandaşlarımız buraya ücretsiz olarak giriş yapabiliyor. Alan çok geniş olduğu için ücretsiz servis olanağı da sunuyoruz" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ, PAMUKKALE'YE GELEN TURİSTLERİ ŞEHİR MERKEZİNE ÇEKEBİLMEK'



Denizli'nin bir turizm şehri olduğunu kaydeden Başkan Örki, "Açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi burada ağırlamanın gururunu yaşadık. Pamukkale yılda 2,5 milyon turisti ağırlıyor. Hedefimiz, Pamukkale'ye gelen turistleri şehir merkezine çekebilmek. Şehir merkezi ve Pamukkale arasında bir turizm aksı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimizin şehrimizin güzelliklerini daha güzel yaşayabilmesini sağlayacağız" dedi.









ZİYARETÇİLER MANZARAYA HAYRAN KALIYOR



Uşak'tan gelen ziyaretçilerden Bekir Balcı, tesisin manzarasıyla hayran bıraktığını belirtip, "Burası çok ferah ve çok güzel bir yer. Çok iyi vakit geçirilebilecek aktivite alanları var. Manzarasını çok beğendik. Özenle inşa edilmiş. Horoz heykeli çok büyük ve her yerden görünüyor" dedi.



Emre Varol ise, Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın iç açıcı bir ortama sahip olduğunu ve her yaş grubuna hitap ettiğini söyledi. Eğlenceli vakit geçirmek için oldukça uygun bir alan olduğunu ifade eden Varol, "Horoz, Denizli'nin simgesi. Buradaki horoz heykeli çok ihtişamlı. Manzarası çok güzel. Tüm şehri ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz" diye konuştu.