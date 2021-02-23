Denizli Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Nikfer Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Denizli ili denildiği zaman ilk akla gelen bembeyaz traverten oluşumları oluyor. Dünya çapında tanınan bu özel oluşumları görmeye Denizli'ye gelenler tarihi Hierapolis Antik Kentini de yakından görme ve gezme fırsatını yakalıyorlar. Tarihi ve doğal güzellikler ile çevrili Denizli, kış aylarında da kendisini görmeye gelenlere il sınırlarındaki modern kayak merkezi ile kış sporlarını keyifle yapma imkanını sunuyor.



Denizli Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Denizli Kayak Merkezi, Bozdağ'daki belediye nezdinde bölge halkına, yerli ve yabancı turistlere en güzel şekilde hizmet sunmaktadır. Denizli Nikfer Kayak Merkezi tesisleri ile de gelenlerin beğenisini kazanıyor. Merkezde bulunan kayak pistlerinin en uzunu 1700 metredir. Üç ayrı mekanik tesis hattı bulunan merkezde diğer hatların uzunlukları 1500 metre ve 700 metredir. Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde 2 telesiyej, 1 yürüme bandı ile bir teleski yer almaktadır.



Denizli Kayak Merkezi Nerede?



Denizli Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları kayak yapmak için Denizli ve civarında ikamet eden aileler tarafından tercih ediliyor. Aileler çocukları ile birlikte buradaki tesislerde eğlenceli ve mutlu zamanlar geçiriyorlar. Onlar gibi Nikfer Kayak Merkezi'ne gelip tesisleri görmek ve kayak kaymak isteyenler kayak merkezinin yerini merak ediyorlar. 2016 yılında hizmete açılan Nikfer Kayak Merkezi, Denizli'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunuyor.



Denizli Kayak Merkezi Nasıl Gidilir?



Denizli Nikfer Kayak Merkezi, hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden bir tesis. Her yıl binlerce kişiyi tesislerinde ağırlayan merkez ayrıca kayak eğitimi almak isteyenler içinde ideal bir yer. Denizli Nikfer Kayak Merkezi'ni ziyaret etmeyi planlayan kişiler yol güzergahını ve merkeze nasıl gidileceğini araştırıyorlar. İl merkezine 85 km uzaklıktaki merkeze ulaşım oldukça kolaydır. Tavas ilçesinden Nilüfer Mahallesi'ne doğru özel araçlar ile tabelaları takip etmek yeterli. Buraya gelecek kişiler kendi araçları yoksa veya özel araçla gelmek istemezlerse toplu taşıma araçlarıyla gelebilirler.



Nikfer Kayak Merkezi Ücreti



Nikfer Kayak Merkezi'ne gelmeyi düşünen kış sporları tutkunlarının belirli bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Kayak merkezinde telesiyej tek çıkış ücreti 10-TL gibi cüz'i bir ücret iken çıkış sayısı arttıkça ücretlendirme de makul bir düzeyde artmaktadır. Telesiyej günlük sınırsız çıkış ücreti ise 80-TL olarak 2020 yılı için belirlenmiştir. Kızak kaymak isteyenler için saatlik kızak kiralama ücreti

20-TL'dir. Teleski (T-bar) günlük sınırsız olarak 40-TL'dir.



Nikfer Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Nikfer Bozdağ'da konumlanan Denizli ve çevre illerden ziyaretçilerin akınına uğrayan kayak merkezi günübirlik ziyaretler düşünülerek tesis edildiği için konaklama imkanı mevcut değildir. Bununla birlikte tesislere gelenler konaklama planları varsa 85 km uzaklıktaki Denizli'nin konforlu otellerinde rezervasyon yaptırabilirler. Soğuk karlar üstünde geçen unutulmaz saatlerden sonra Denizli'deki sıcak termal otellerde şifalı sularda ısınabilirsiniz. Kayak merkezinde kar kalınlığının kayak ve kızak yapmak için en elverişli olduğu aylar genellikle aralık ayı ortaları ile mart ayı sonlarıdır.