Denizi kucaklayacağınız kamp alanları

BİN PINARLI KONAKLAMA

Kazdağı Milli Parkı



Bir ucu Çanakkale’de, bir ucu Balıkesir’de kocaman bir oksijen deposu. Kamp alanları milli park ve özel kamp alanları olarak ikiye ayrılıyor. Park içinde görevlilerin gösterdiği yerde kampa izin verilmiyor. Parka araçlar 24 liraya, kişilerse 8 liraya giriyor. Dileyen parkı gezmek için rehber de kiralayabiliyor. (0532) 491 67 33. Özel kamp alanları içinde en şöhretlisi Hızır Kamp. Milli parka yürüyüş mesafesinde. Kampta birçok etkinlik düzenleniyor. (0545) 791 44 45

GELİBOLU’NUN NADİDE GÜZELLİĞİ

Kömür Limanı Kamp Alanı

Kömür Limanı, Gelibolu’nun en nadide koylarından. Daha koya gelmeden tepeden gördüğünüz manzara bile ne kadar özel bir yere gittiğinizi anlamanıza yeter. Girişi ücretli. Bununla birlikte pek çok hizmeti bulabilirsiniz. Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki koyun denizaltı güzellikleri de oldukça etkileyici.

YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN İDEAL

Assos Kadırga Koyu Kamp Alanı



Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü yakınlarındaki koy, yaklaşık 3 kilometrelik bir plaja sahip. Birçok seçenek var. Hemen hepsinde duş, tuvalet, mutfak, internet ve restoran mevcut. Assos Kadırga Koyu Cafe&Camping (0286) 721 71 00, Kamp At (0543) 872 18 84, Seher Kamp (0546) 560 92 28, Gizem Beach Camping (0537) 354 10 18 koydaki seçeneklerden bazıları. Yeni kamp yapmaya başlayanlar için ideal.

TARİHİN İÇİNDEKİ HUZUR

Kabatepe Plajı Kamp Alanı







Gökçeada İskelesi ve 57. Alay Şehitliği’nin hemen yanındaki Kabatepe Plajı Kamp Alanı, harika kumsalı, muhteşem temizlikte denizi ve ardındaki yemyeşil ormanlarıyla tam bir huzur adresi. Kamp alanında tuvalet, banyo ihtiyacınızı karşılayabilir, market ve büfeden alışveriş yapabilirsiniz. Yürüyüş ve bisiklet kamp sırasında katılabileceğiniz aktivitelerden. (0286) 814 12 89

SEÇENEK ÇOK

Sokakağzı Kamp Alanı







Koyunevi Köyü’nün sahil kısmına verilen isim olan Sokakağzı, yeşille mavinin buluştuğu bir cennet. Dalgasız, tertemiz, berrak ve bölgeye oranla görece sıcak suyu var. Alanda çok sayıda kamp yapılacak yer mevcut. Sincap Kamp (0533) 374 89 98, Sokakağzı Zeytin Kamp (0535) 811 16 43, SonGemi Kamping (0286) 723 40 09 seçeneklerden birkaçı. İsterseniz kamping dışında bakir koylarda çadır kurabilirsiniz.

SAVAŞIN İZLERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ

Anzak Koyu Plajı Kamp Alanı







Tarihsel ve manevi değeri yüksek Anzak Koyu’nda Çanakkale Savaşı’nın izlerini hâlâ görebilirsiniz. Anzak Koyu Plajı Kamp Alanı ücretsiz. Alanda, tuvalet, soyunma kabinleri, duş, piknik alanı ve otopark gibi olanaklar var. Uzun kıyı şeridi boyunca dilediğiniz yere kampınızı kurabilir ve güvenle konaklayabilirsiniz. Yakınlardaki işletmelerden pek çok ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

SUALTI VE SUÜSTÜ GÜZELLİKLERİ...

Armutalanı Limanı





Gelibolu’yu geçtikten sonra Fındıklı Köyü ve Değirmendüzü Köyü tabelasından girmeniz gerekiyor. Yaklaşık 1 kilometre sonra, önce Fındıklı, sonra Değirmendüzü Köyü’nden geçerek bu küçük ama muhteşem koya çıkacaksınız. Köy alışveriş için son nokta. Ücretsiz kamp kurabileceğiniz koyda dalış yapmanıza yardımcı olacak bir de dalış merkezi var. Suyun altını görmek muhteşem bir deneyim.

BALIKLARLA DANS

Karaağaç Koyu





Çanakkale’ye doğru Trakya tarafından yol alıyorsanız Gelibolu’yu geçtikten sonra Gelibolu Tersanesi yol ayrımından sapacaksınız. Yol sizi koya çıkaracak. Çadırlarınızı kamp alanında, denize yakın ağaçlar arasında kurabilirsiniz. Tuvalet, duş ve su var. Koya giriş ücretsiz. Denizi taşlık olduğu için deniz ayakkabısı götürmekte fayda var. Palet ve deniz maskesi yanınıza alırsanız Saroz’un balıklarıyla birlikte yüzebilirsiniz.