Deniz tatiline giderken valizimizde neler olmalı?
Yazın yüksek enerjisiyle uyumlu, hem zamansız hem sezon trendlerinden oluşan parçalara göz atmadan valizinizi hazırlamayın. Kadınların da erkeklerin de kurtarıcısı ketenler; çocukların valizinde yine oyunbaz, canlı parçalar var.
KADIN
Zamansız şıklık ve kurtarıcı parçalar
Keten mevsimi
Bu yazın en kurtarıcı stil parçalarından biri ham keten pantolonlar. Özellikle beyaz olanlar.
Massimo Dutti, 2.550 lira
Havalı terlikler
Bu yaz ayakkabılar ve aksesuarlar daha havalı. O nedenle klasik bir terlik yerine, şık olanları tercih edin. Mango, 1.600 lira
Sezonun rengi
Canlı renklerde bir çantayla tarzınızın tüm havasını değiştirebilir, stilinizi üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Manc, 6.500 lira
Klasiklerden vazgeçin
Renkli seçimler yapıp klasik gözlükleri kaldırmak için doğru sezon.
Burcu Esmersoy x Hermossa, 4.725 lira
Şirin stil
Hacimli kollu ve çiçekli desenli, şirin bluzlar yazın şortlar ve keten pantolonlarla kullanmak için ideal. H&M, 549,90 lira
ERKEK
Enerjik yaz
Canlı renkli tişörtler tarzınıza enerjik bir farklılık katacak. Özellikle sarı yazın popüler renklerinden. WWF Market, 649 lira
Kurtarıcı gömlekler
Yaz akşamları için keten gömlekler vazgeçilmez. Hem terletmemesi hem havalı duruşuyla çok seviliyor. Gap, 3.000 lira
Olmazsa olmaz
Rahat ve şık bir deniz şortu yazın olmazsa olmazı. Markada farklı zevklere göre mayolar var.
Bluemint, 2.490 lira
Şapkasız çıkmayın
Hem plajda hem gündelik kullanılan bir model seçin. Bu şapkanın denim görünümü yenilikçi bir hava katıyor. Adidas, 979 lira
Salaş ama...
Keten bol pantolonlar bu yazın popüler parçalarından biri. Keten gömleklerle eşleştirerek salaş tarzı pekiştirin. Zara, 1.590 lira
ÇOCUK
Eğlenceli tasarımlar
Kız çocuklar için bikini ve mayo alternatiflerinde farklı tasarımlar ve desenler bulmak mümkün.
Dagi, 490 lira
Güneşten korunsun
Çocukların da gözlerini güneşin zararlı ışınlarından koruması önemli. Markada birçok model var. İzipizi, 1.850 lira
Denim elbiseler
Çocuk stillerinde bu yaz yine denim elbiseler karşımıza çıkıyor. Tatil valizinin kurtarıcılarından olabilir. LCW, 600 lira
Sloganlı tişörtler
Renkli baskılı, neşeli ve sloganlı tişörtlerle onun moduna uygun bir stil yaratabilirsiniz.
Panço, 289,90 lira
Rahat alternatif
Bu markanın terlikleri yaz aylarının en rahat alternatiflerinden. Birçok
renk seçeneği var.
Crocs, 1.304 lira