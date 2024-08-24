Deniz tatiline giderken valizimizde neler olmalı?

KADIN



Zamansız şıklık ve kurtarıcı parçalar

Keten mevsimi

Bu yazın en kurtarıcı stil parçalarından biri ham keten pantolonlar. Özellikle beyaz olanlar.

Massimo Dutti, 2.550 lira

Havalı terlikler

Bu yaz ayakkabılar ve aksesuarlar daha havalı. O nedenle klasik bir terlik yerine, şık olanları tercih edin. Mango, 1.600 lira

Sezonun rengi

Canlı renklerde bir çantayla tarzınızın tüm havasını değiştirebilir, stilinizi üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Manc, 6.500 lira

Klasiklerden vazgeçin

Renkli seçimler yapıp klasik gözlükleri kaldırmak için doğru sezon.

Burcu Esmersoy x Hermossa, 4.725 lira

Şirin stil

Hacimli kollu ve çiçekli desenli, şirin bluzlar yazın şortlar ve keten pantolonlarla kullanmak için ideal. H&M, 549,90 lira

ERKEK

Enerjik yaz

Canlı renkli tişörtler tarzınıza enerjik bir farklılık katacak. Özellikle sarı yazın popüler renklerinden. WWF Market, 649 lira

Kurtarıcı gömlekler

Yaz akşamları için keten gömlekler vazgeçilmez. Hem terletmemesi hem havalı duruşuyla çok seviliyor. Gap, 3.000 lira

Olmazsa olmaz

Rahat ve şık bir deniz şortu yazın olmazsa olmazı. Markada farklı zevklere göre mayolar var.

Bluemint, 2.490 lira

Şapkasız çıkmayın

Hem plajda hem gündelik kullanılan bir model seçin. Bu şapkanın denim görünümü yenilikçi bir hava katıyor. Adidas, 979 lira

Salaş ama...

Keten bol pantolonlar bu yazın popüler parçalarından biri. Keten gömleklerle eşleştirerek salaş tarzı pekiştirin. Zara, 1.590 lira

ÇOCUK

Eğlenceli tasarımlar

Kız çocuklar için bikini ve mayo alternatiflerinde farklı tasarımlar ve desenler bulmak mümkün.

Dagi, 490 lira

Güneşten korunsun

Çocukların da gözlerini güneşin zararlı ışınlarından koruması önemli. Markada birçok model var. İzipizi, 1.850 lira

Denim elbiseler

Çocuk stillerinde bu yaz yine denim elbiseler karşımıza çıkıyor. Tatil valizinin kurtarıcılarından olabilir. LCW, 600 lira

Sloganlı tişörtler

Renkli baskılı, neşeli ve sloganlı tişörtlerle onun moduna uygun bir stil yaratabilirsiniz.

Panço, 289,90 lira

Rahat alternatif

Bu markanın terlikleri yaz aylarının en rahat alternatiflerinden. Birçok

renk seçeneği var.

Crocs, 1.304 lira