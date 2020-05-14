Deniz altındaki volkanın ada görünümündeki zirvesi

Adanın en yüksek noktası, batısında yer alan Gisborne Dağının yüksekliği 321 metre. Bir çanak şeklindeki içi asidik göl içeren Whakaari Adası sahili de genel olarak engebelli kayalıklarla çevrili.







1930'lu yıllara kadar kükürt çıkarılan adada, yaşanan ölümler nedeniyle madencilik faaliyetleri durdurulmuş. Sadece bilimsel araştırmalar ve izinli rehberli tur gezileri kapsamında erişime izin verilmeye başlanmış.









Ürkütücü ama ilgi çekici bu adayı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Yeni Zelanda'nın en aktif volkanı olan ada, 150 bin yıldır farklı zamanlarda aktif olmuş. Son olarak 2019 yılının Aralık ayında bir patlama gerçekleşen adada 21 turist yaşamını yitirmişti.