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Deniz altındaki volkanın ada görünümündeki zirvesi
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Deniz altındaki volkanın ada görünümündeki zirvesi

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Adası (Beyaz Ada) ülkenin Plenty Körfezi içinde yer alıyor. Yaklaşık 800 dönümlük bir alanı kapsayan adayı ilgi çekici kılan şey bir denizaltı volkanının su yüzündeki zirvesi olması.

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Adanın en yüksek noktası, batısında yer alan Gisborne Dağının yüksekliği 321 metre. Bir çanak şeklindeki içi asidik göl içeren Whakaari Adası sahili de genel olarak engebelli kayalıklarla çevrili.

Deniz altındaki volkanın ada görünümündeki zirvesi


1930'lu yıllara kadar kükürt çıkarılan adada, yaşanan ölümler nedeniyle madencilik faaliyetleri durdurulmuş. Sadece bilimsel araştırmalar ve izinli rehberli tur gezileri kapsamında erişime izin verilmeye başlanmış.

Deniz altındaki volkanın ada görünümündeki zirvesi



Ürkütücü ama ilgi çekici bu adayı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Yeni Zelanda'nın en aktif volkanı olan ada, 150 bin yıldır farklı zamanlarda aktif olmuş. Son olarak 2019 yılının Aralık ayında bir patlama gerçekleşen adada 21 turist yaşamını yitirmişti.

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