Demokrasi Ve Özgürlük Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yassıada Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Demokrasi ve Özgürlük Adası önceleri Yassıada ismi ile bilinmekteydi. Bu ada tarihinde pek çok hüzünlü olaylar meydana gelmiştir. Adada uzun süredir restorasyon çalışmaları sürdürülmekteydi. Çalışmaların bitmesi ile de artık turistlere kapılarını açmıştır.

Demokrasi ve Özgürlük Adası Hakkında Bilgi

Yassıada olarak bilinen adanın 2013 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Turistler için gezilecek bir yer haline getirilen bu adanın ismi de Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirildi. Adaya böyle bir ismin seçilmesinin sebebi ile 27 Mayıs 1960 senesinde yapılan darbeden sonra bu adanın yargılamalar için kullanılması ve bu olaydan sonra zarar gören demokrasiye atıfta bulunmak istenmesidir.

1960 yılında meydana gelen darbe olayından sonra dönemin cumhurbaşkanı olan Celal Bayar'ın yargılanması bu adada yapılmıştır. Bunun yanında Celal Bayar, devlete ihanet ettiği gerekçesi ile yargılanmıştır. Sonrasında ise adada 3 tane idam olayı yaşanmıştır.

Demokrasi ve Özgürlük Adası Tarihi

Deniz Kuvvetleri bu adayı 1947 yılında satın almıştır. !949 yılında ise bu adada inşaat yapılmaya başlanmış ve 1952 yılında eğitim için hizmet vermeye başlamıştır. İnşaat işlemleri yapılırken Kuzey iskelenin yan tarafında bulunan Bulwer'in köşkü muhafaza edilmiş. Burası subay ve erler için bir sosyal tesis olarak kullanılmaya başlanmıştır.

27 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen darbe sonucunda bu adada pek çok kişi yargılanmıştır. Yargılama sonrasında ise ada tekrar deniz kuvvetlerine verilmiş ve 1978 yılına kadar burada eğitimler devam etmiştir. Deniz kuvvetlerinin burayı terk etmesi ile ada uzun yıllar boş kalmıştır. 1993 yılına gelindiğinde İstanbul Üniversitesi Su ürünleri fakültesinin burada iyi bir çalışma alanı oluşturacağı düşünülerek fakülte bu adaya taşınmıştır. Ancak adaya ulaşımın zor olması sebebiyle 1995 yılında Su ürünleri fakültesi burayı boşaltmıştır.

Demokrasi ve Özgürlük Adası Nerede?

Ada, Yassıada ismi ile de bilinir. Marmara Denizinde yer alan ada İstanbul'a da oldukça yakın bir mesafededir.

Demokrasi ve Özgürlük Adasına Nasıl Gidilir?

Demokrasi ve Özgürlük Adasına İstanbul'dan kalkan vapur seferleri ile kolayca gidilebilmektedir.

Demokrasi ve Özgürlük Adası Gezilecek Yerler

Adada küçük olmasına rağmen gezilecek pek çok yer bulunmaktadır. Fatih Rüştü Zorlu Cami bunlardan biridir. Bu cami 2013 yılında alınan imar kararı doğrultusunda yapılmıştır. 1200 kişilik kapasiteye sahip olan cami burayı gezmeye gelenlerin rahat bir şekilde ibadet edebilmeleri amacı ile inşa edilmiştir.

Demokrasi ve Özgürlük müzesi de adaya geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biridir. 27 Mayıs yargılamalarının yapıldığı salon bir müzeye çevrilmiştir. Bunun yanında mahkeme başkanı ile üyelerin balmumları da burada bulunmaktadır. Müzede bulunan ekrandan o dönem yaşananlar da ziyaretçilere anlatılmaktadır.

Adada bir de Yerine Ulaşmayan Mektuplar Anıtı bulunur. Bu anıt 27 Mayıs darbesinde adada yargılanan ve ailelerinden haber alamayan mahkumların anısına yapılmıştır. Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Sergisinde ise döneme ait sözler ve fotoğraflar sergilenmektedir.

Adada en çok ilgi gören mekanlardan biri de Adnan Menderes Kongre Merkezi'dir. Kongre Merkezi 500 kişiliktir. Adada eski zamanlardan kalma bir deniz feneri bulunur. Bunların dışında adada gezilecek pek çok farklı yer bulunmaktadır.

Demokrasi ve Özgürlük Adası Konaklama Şartları

Adada bir adet Kongre oteli yer alır. 123 odası bulunan otel, adaya ziyaret için gelenlere hizmet vermektedir.

Demokrasi ve Özgürlük Adası Özellikleri

Adada pek çok tarihi mekan da bulunmaktadır. Seyir terasları ile gelenlere görsel bir şölen sunulur. Bunun yanında Tarihi Bizans Sarnıcı da görülmeye değerdir.