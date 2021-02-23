Davraz Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Isparta Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kayak sezonun yaklaşmasının ardından pek çok tatilci en güzel kayak merkezlerine gitmek için hazırlık yapmaya başlamış durumdadır.



Davraz Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Davraz Kayak Merkezi Türkiye'nin tatilciler tarafından en çok ilgi gören ve en fazla tercih edilen kayak merkezlerinden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Davraz Kayak Merkezi yer aldığı bölgenin özellikle kış sezonu için önemli bir kış turizmi payını yaratmaktadır.



Davraz Kayak Merkezi, ziyaretçilerin yüksek konforda konaklama olanakları oldukça zengin olan bir kayak merkezi olarak misafirlerini ağırlamaktadır. Gerek konumu, gerek sahip olduğu doğal güzellikler ve olanaklar bakımından kayak merkezine gitmeyi düşünenlerin gönül rahatlığı ile tercih edebilecek olduğu bir kayak merkezi olma niteliği taşımaktadır.



Davraz Kayak Merkezi Nerede?



Davraz Kayak Merkezi konum olarak Isparta'da faaliyet göstermekte olan ve çok fazla çeşitliliğe sahip kış sporu aktiviteleri le misafirlerine hizmet vermeye devam etmektedir. Isparta'nın kent merkezinde bulunmakta olan kayak merkezine ulaşım son derece kolay olmaktadır. Davraz Kayak Merkezi Davraz Dağı'nda yer almaktadır. Ayrıca kayak merkezinin ismini almış olduğu Davraz Dağı, Isparta'nın en ünlü dağlarından biri olarak öne çıkmaktadır.



Davraz Kayak Merkezi Nasıl Gidilir?



Davraz Kayak Merkezi ile alakalı olarak en fazla öne çıkan konuların başında ulaşım olanakları gelmektedir. Tatilcilerin Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşım için yararlanabilecekleri seçeneklerin başında toplu taşıma araçları gelmektedir. Ayrıca araç sahibi olan tatilcilerinin kendi özel araç ile ulaşım sağlayabilme olanağı da söz konusudur.



Özellikle Isparta dışından gelecek ziyaretçiler için en hızlı ulaşım seçeneği olarak hava yolunu tercih etme olanakları söz konusudur. Ancak Isparta'da havalimanı bulunmadığı için ziyaretçilerin, Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşmak amacıyla Antalya havalimanı üzerinden aktarma yapabilir ve bunun için de havalimanından Isparta'ya giden şehirlerarası otobüsleri tercih edebilirler. Davraz Kayak Merkezi'ne şehirlerarası otobüsleri ile Isparta kent merkezine ulaşım 2 saat kadar bir zaman almaktadır. Isparta şehir merkezinden Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşım için taksi yahut yürüyerek ulaşım sağlanması mümkün olmaktadır.



Kayak merkezine yürüyerek ulaşım sağlamak istemeyenler için dağ yoluna giden Davraz Kayak Merkezi'nin önünden geçen minibüsler vasıtasıyla ulaşım sağlanabilir. Tüm bunlara ek olarak Isparta'nın diğer ilçelerinden kayak merkezine ulaşım sağlamak isteyenler olabilir. Bu kişiler de kendi araçlarıyla merkeze ulaşım sağlamak için Isparta merkez yazan tabelaları takip ederek Davraz Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlanabilmektedir.



Davraz Kayak Merkezi Ücreti



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezleri'nin ücretleri hem hafta içi hafta sonu, hem de öğrenci hem de normal ziyaretçi olarak farklılık göstermektedir. 2021 yılı itibari ile Davraz Kayak Merkezi'ne ziyaretçi giriş ücretleri ise şu şekilde belirlenmiş durumdadır;



- Bir kişi tek çıkış: 13 TL.

- Bir kişi hafta sonu 23 TL.

- Öğrenci tek çıkış: 10 TL.

- Öğrenci hafta sonu: 20 TL.



Davraz Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Davraz Kayak Merkezi'nin çevresinde, tatilcilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için yararlanabilecekleri ve ziyaretçilerin farklılık gösteren bütçelerine uygun nitelikte olan pek çok otel yer almaktadır. Kayak merkezi çevresinde faaliyet gösteren bu otellerin bir günlük ortalama oda kiralama ücreti ise 100 TL civarında olmaktadır. Ancak ödenecek olan bu ortalama tutar otelden otele farklılık göstermekte olup aynı zamanda yıldız sayısına göre de değişebilmektedir.