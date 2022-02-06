Datça’da badem çiçekleriyle bahara merhaba

Ülkemizin birçok bölgesi kar altındayken cennet köşelerimizden Datça’da badem çiçekleri açmaya başladı. Hava sıcaklığının bu hafta 15 dereceyi bulmasıyla birlikte 11-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Datça Badem Çiçeği Festivali kasaba gündeminin en tepesine oturdu. Bu aynı zamanda çiçeklerle süslü bir davet anlamına geliyor kasaba için ve ben de bu daveti geri çevirmeyeceğim. Evet, Türkiye’nin birçok bölgesi kar altında felç olmuşken ben badem peşinde olacağım.



Bademin dünya başkenti Datça. Yerel halk ona ‘payam’ diyor. Susuz tarımla yetiştirildiğinde hem besin değeri çok yüksek hem de dünyanın en lezzetlisi. 80’den fazla özgün tür tespit edilmiş. Genellikle o bademi keşfedip aşılamaya başlayan veya köye ilk getiren çiftçilerin isimleri, bazen de bulunduğu tarlanın ya da sahibinin adıyla anılıyor: Nurlu, Akbadem, Sırabadem, Haşmet, Gababağ, Gavcır, Acar... Festival zamanı tarlalar ve doğa, açan çiçeklerle birlikte muhteşem bir manzara sunuyor.



Festival boyunca bu manzaralara doyacağınız yürüyüş ve ziyaretlerin yanı sıra sınırlı da olsa epey etkinlik düzenlenecek. Yöre halkı arasında popüler olan en iri badem, en bakımlı tarla ve en hızlı badem kırma yarışması yine heyecanla bekleniyor. Bölgeyi keşfetmek isteyenler açık havada, mis gibi badem çiçeği kokuları arasında Datça’yı soluma fırsatı da ayrı bir keyif. Festivali yaşamakla kalmayıp Datça köylerinde ve merkezinde hafta sonu seyahati planlayacakları sadece burada yiyebilecekleri yöresel tatlarla dolu güzellikler bekliyor. Tüm bunları ve daha fazlasını, festivale katılacaklar için hazırladığım detaylı gezi rehberini de daha sonra yazacağım.