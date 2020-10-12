Datça Plajları 2020 - Datça'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Akdeniz ile Ege bölgesinin arasında yer alan bu muhteşem alan, harika manzarası ve eşsiz doğal güzellikleri ile bir adım öne çıkıyor. Yaz ayları geldiği zaman yoğun şekilde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan bölge, harika plajları ile de eğlenceli bir yaz tatili geçirme olanağı vermektedir. Bu konuda her ne kadar oldukça fazla sayıda plajı bulunsa dahi, belli başlı bazı plajlar öne çıkıyor.

Palamutbükü Plajı

Datça merkeze 19 kilometre uzaklıkta olan Palamutbükü Plajı, yarımadanın en çok tercih edilen yerlerinden biridir. Pırıl pırıl ve berrak denizi ile beraber bu bakir bölge, harika bir gün geçirme olanağı tanıyor. Özellikle denizi taşlardan oluşması ile beraber incecik kumlara sahip güzel bir kumsalı bulunmaktadır. Plaja giriş ücretsiz olmak ile beraber, bölgeden alınacak yiyecek ve içecekler ile yeni ücretsiz şekilde şemsiye ve şezlonglar kullanılabilir.

Ovabükü Plajı

Doğa ile baş başa kalarak harika bir bölgede denize girilmek isteniyor ise, Datça’ya 19 kilometre uzaklıktaki Ovabükü plajı değerlendirilebilir. Başta incecik kumsalı ile masmavi denizi pek çok olanak sunmaktadır. Plaja giriş ücretsiz iken şemsiye ve şezlong için 25 TL ücret talep ediliyor. Böylece duş, soyunma kabini ve WC gibi olanaklardan da faydalanmak mümkün.

Hayıtbükü Plajı

Aynı şekilde Ovabükü Plajının hemen yanında bulunan Hayıtbükü Plajı, yine Datça’ya 19 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Lokasyon olarak ise Mesudiye köyünde bulunan plaj, oldukça şirin ve sakin bir görünüme sahiptir. Ayrıca İncecik kumu ile beraber sığ denizi aileler için değerlendirilecek özel bir alan sunmaktadır. Plaja girişi kişi başı 40 TL olmak ile beraber, şemsiye ve şezlongdan ücretsiz şekilde faydalanmak mümkün.

Kızılbük Plajı

Palmiye ağaçları ile çevrilmiş olan bu muhteşem plaj, Hayıtbükünün 500 metre uzağında yer almaktadır. Özellikle sığ denizi ile beraber kum ile çakılın karıştığı plajı çocuklu aileler için rahatça denize girme olanağı tanımaktadır. Ayrıca giriş ücretsiz olmak ile beraber şezlong ve şemsiyelerle yine ücretsiz şekilde kullanım imkanı tanıyor.

Karaincir Plajı

Datça Merkez 19 kilometre uzaklıkta yer alan Karaincir Plajı, acemi yüzücüler ve çocuklar için rahatça denize girme imkanı vermektedir. Zira sığ denizi ve masmavi kumsalı ile beraber yaz tatilin keyfini en iyi şekilde çıkarma olanağı tanıyor. Plaj boyunca yer alan oteller eşliğinde birçok farklı restoran ve kafe yer alıyor. Aynı zamanda plaja giriş ücretsiz olmak ile beraber, iki şezlong ve şemsiye 50 TL değerindedir. Bu ücret dahilinde duş alma yeri, soyunma kabini ve WC bulunuyor.

Kumluk Plajı

Adından da anlaşılacağı üzere tamamen konudan oluşan bu plaj, çocuklu aileler için özel bir olanak sunmaktadır. Üstelik mavi bayraklı ve denizinin sığ olması sayesinde rahat ve güvenli şekilde denize girme imkanı veriyor. Plaja giriş ücretsiz olurken 30 TL ödeyerek şezlong ve şemsiye kiralama şansı elde edilebilir.

Hastanealtı Plajı

Datça merkezindeki hastanenin hemen altında yer alan Hastanealtı Plajı, dar ve taşlık bir alana sahiptir. Mavi bayrağa sahip olması ile beraber bu plaj masmavi görüntüsünün yanı sıra biraz soğuktur. Plaja giriş ücretsiz iken şemsiye ve şezlong olanağı oldukça azdır. Aynı zamanda soyunma kabini bulunurken duş ve WC yer almıyor.