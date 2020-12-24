Dalyan'ın keşfedilmeyi bekleyen güzeli: Kaunos Antik Kenti

2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 5 bin kişilik antik tiyatrosu, bazilika, hamam, agora ve yaklaşık bin 300 yıllık mozaikleri ile dikkat çeken kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Kent, aynı zamanda Likya-Karya döneminde tuz üretim ve ticareti yapılan liman kenti olma özelliğini de taşıyor.









Antik kentte ilk dikkat çeken kalıntılar, kayalara oyulmuş Kral mezarları. Büyük İskender’in Anadolu’ya gelmesi sonucu yarım kalmış olan, en doğudaki kaya mezarı bu tür eserlerin yapım aşamasını göstermesi açısından hayli ilginç. Kentte dikkati çeken diğer bir alan ise yukarı akropol. Güney yamacı tamamen sarp olan akropolün zirvesinde kulelerle desteklenmiş orta çağdan kalma bir sur duvarı bulunuyor. Tapınak terası, tapınak, agora ve limana hakim, yapay bir teras üzerine M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiş. Kutsal alan (cella) kare şeklinde ve önünde iki dor sütunuyla bir ön oda (pronaos) yer alıyor. Dor sütunlarla çevrili avlunun batısındaki silindir tambur üzerindeki yazıta göre burası Zem Soteros’a atfedilmiş.









Kaunos Roma Hamamı ise İki kompleksli hamam, avlu (palaestra) ve ana mekandan oluşuyor. Avlu aynı zamanda, üç yandan birer sütunlu galeriyle çevrili. Roma hamamı ve tiyatro arasında kalan palaestra düzlüğüne inşa edilen kilise, kareye yakın formda ve üç nefli. Orta nef kubbeli, yan nefler tonoz örtülü.