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Dalgalı deniz ve yosun duygusu
Seyahat
Haber Giriş: 06.02.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Dalgalı deniz ve yosun duygusu

Fotoğraftaki yapı Katalonya’nın idari merkezi Barselona şehrinin Eixample semtinde, Passeig de Gràcia Caddesi’nde. 1906-1912 yılları arasında Antoni Gaudí’nin tasarlayıp inşa ettiği bina ‘Taşocağı’ lakabıyla da biliniyor. Gaudi’nin sanatsal fantezilerinin doruk noktası olarak gösterilen yapıda dalgalı deniz ve deniz yosunları duygusu yaratmak istenmiş.1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren bina, Barselona’da turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri.

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Fotoğraftaki yapının adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 6 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Dalgalı deniz ve yosun duygusu

Geçen haftanın kazananı Hüseyin Yalçın (Etiyopya)

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