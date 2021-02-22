Cunda Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ayvalık Cunda Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Cunda adası, Ayvalık içerisinde yer alan ve oldukça popüler bir yer olarak bilinmektedir. Filmlerde ve dizilerde de sıklıkla rastlanılan Cunda adası kişilerin dikkatini güzellikleri ile çekmektedir. Doğal güzellikleri ve manzaraları ile bile insanları çekmek için yeterli birer sebep olarak gösterilebilir. Üstelik hem gezerek hem de konaklayabileceğiniz Cunda adası sizlere güzel bir tatil geçirebileceğiniz yerler sunar.

Cunda Adası Hakkında Bilgi

Cunda adası, Balıkesir şehrinin Ayvalık ilçesine bağlı bulunan ve Ege kıyılarında yer almakta olan bir adadır. Keyif yapmak ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen kişilerin tercihi kesinlikle Cunda adasından yana olmalıdır. Cunda adası sadece görselleri ile bile sizi kendisine çekmeyi başaracak derecede güzel yerlere sahiptir.

Cunda Adası Tarihi

Cunda adası, aynı zamanda da milli kurtuluştan sonra düşmanlara karşı koyarak zafer kazanılmasına yardımcı olan kahraman komutana hitaben '' Alibey Adası'' olarak da anılmaktadır. Günümüzde ise her iki isim de kullanılmaktadır. Milattan önce, Heredot tarafından bu ada Ekatonisos şeklinde anılmaktaydı. Cunda adasına 1896 yılında inşaa edilmiş olan köprü sayesinde ulaşım sağlanabiliyor.

Cunda Adası Nerede?

Cunda adası Türkiye'de yer alan bir ada parçasıdır. Türkiye'nin Balıkesir ilinde yer almakta olan Ayvalık ilçesine bağlı bir adadır.

Cunda Adasına Nasıl Gidilir?

Kendi aracınızı kullanarak Cunda adasına ulaşmak istiyorsanız eğer, ilk olarak Balıkesir de bulunan Ayvalık ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Sonrasında ise yaklaşık 8 km daha gitmeniz gerekecektir. İlerledikten sonra karşınıza çıkacak olan boğaz köprüsünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde Cunda adasına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Cunda Adası Gezilecek Yerler

Cunda adası sakinliği ve huzuru sevenlerin tercih edeceği harika bir yer olarak kendini gösteriyor. Gezme beklentisi olan kişileri bir miktar hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü gezilecek alanlar çok az ve hemen bitiyor. Ancak mutlaka görmeniz gereken yerler elbette var.

l Tarihi Yel Değirmenleri

l Çataltepe Plajı

l Duba Plajı

l Ada Kamp Alanları

l Patriça Koyu

l Cennet Ada Koyu

l Güvercin Adası

l Aşıklar Tepesi

l Bıyıklı Plajı

l Cunda Plajı

l Cunda Mocamp

l Ortunç Koyu

l Tımarhane Adası

Cunda Adası Konaklama Şartları

l Cunda adasına gitmişken hemen geri dönmek olmaz. Adanın daracık sokaklarında bulunan eşsiz konaklarda konaklama imkanı bulabilirsiniz.

l Doğaya ve denize yakın olmak isteyen kişiler için de mükemmel otel seçenekleri bulunmaktadır.

l Cunda içerisinde yer alan hem tarihi hem de restore edilmiş son derece rahat edebileceğiniz otellerde mevcuttur.

l Cunda adasında yer alan her bir otelin ayrı bir çekiciliği ayrı bir manzarası bulunmaktadır.

Cunda Adası Özellikleri

l Cunda adası Türkiye'de yer alan ve Ege denizinde bulunan dördüncü büyük ada olma özelliğine sahiptir.

l Piri Reis'in haritalarında Cunda adasından 'Yund adaları' olarak geçmektedir.

l Cunda adası 1964 yılında bir köprü ile ulaşılabilir bir hale gelmiştir.

l Cunda adası Ayvalık adalarının içerisinde yerleşim izni bulunan tek adadır. Diğer Ayvalık adalarının hepsi milli park ilan edilmiştir.

l Balıkesir'de yer alan Cunda adası son zamanlarda oldukça popüler bir turizm merkezi haline gelmiştir.

l Sessiz sakin yerlerde tatilini geçirmek isteyen kişilere son derece uygun bir tatil yeridir.