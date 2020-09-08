Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Cumhuriyet Müzesini her Türk vatandaşının mutlaka gezmesi gerekmektedir. Bu müze her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

Cumhuriyet Müzesi Nerede?

Cumhuriyet Müzesi Ankara ilinin Altındağ ilçesine bağlı olan Ulus Semti sınırları içerisinde yer alır. Cumhuriyet Müzesi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yaklaşık olarak 2-3 dakikalık bir mesafede bulunmaktadır.

Cumhuriyet Müzesi oldukça merkezi bir konumdadır. Bu sebeple de Ankara'nın her bölgesinden toplu taşıma araçları ile müzeye kolaylıkla gidilebilmektedir.

Fakat Kızılay ya da Sıhhiye üzerinden müzeye gitmek çok daha kolay olmaktadır. Her iki alanda da toplu taşıma araçları ile Müzenin bulunduğu Cumhuriyet Bulvarına çok rahat bir şekilde gidilebilmektedir. Ulus Meydanından Cumhuriyet Müzesine yaklaşık olarak 200 metrelik bir mesafe bulunmaktadır.

Cumhuriyet Müzesi Tarihçesi

Cumhuriyet Müzesi 2. Türkiye büyük Millet Meclisi olarak hizmet vermiştir. Bu bina cumhuriyetin doğuşuna ve bunun yanında çok partili sisteme geçişe de tanıklık etmiştir. Cumhuriyet Müzesi ilk üç cumhurbaşkanı ile ilgili önemli eserleri bünyesinde bulundurmaktadır. İçerisinde sergilenen eserler dışında binanın mimarisi de oldukça göz dolduran bir incelik ile inşa edilmiştir. Sırf bu sebeple bile Cumhuriyet Müzesi görülmeye değerdir.

Cumhuriyet Müzesi Eserleri

Cumhuriyet Müzesinin büyük çoğunluğunda dönemin sırası ile ilk üç cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'a ait olan ve onlar tarafından kullanılmış olan eşyalar sergilenmektedir. Müze'de Cumhuriyetin ilk yıllarından pek çok belge ve fotoğrafı da incelemek mümkündür.

Cumhuriyet Müzesi içerisinde en çok ilgi çeken eşyalar Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan eşyalardır. Pek çok resimde gördüğümüz Atatürk'e ait olan şapka, ayakkabı, gömlek, ceket gibi kıyafetler müzede sergilenmektedir. Bunun dışında 36.5 saatte okunan Nutuk kitabı ile Atatürk'ün onuncu yıl nutkunda kullanmış olduğu mikrofonda müzede sergilenen nadide eserler arasındadır.

Sergilenen eserler içerisinde Osmanlıca ve Türkçe harflerinin bulunduğu kitap ile cumhuriyet dönemine ait önemli olayların kutlanması için hazırlanmış olan madalyalar ve bunun yanında hatıra eşyaları da bulunmaktadır.

Cumhuriyet Müzesinin son katında Ulus Gazetesinin o döneme ait baskılarını da incelemeniz mümkündür. Ayrıca son katta 1924 ile 1960 yıllarında mecliste başkanlık yapan kişiler ile ilgili bilgileri de bulabilirsiniz.

Cumhuriyet Müzesi Giriş Ücreti

Cumhuriyet Müzesi 18 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstü yaşlılara ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bunun dışında yetişkinlerden girişlerde 5 TL ücret alınmaktadır.

Cumhuriyet Müzesi Ziyaret Saatleri

Cumhuriyet Müzesi Yaz dönemi olarak geçen 15 Nisan ile 2 Ekim arasında sabah 8:45 ile akşam 18:45 saatlerinde açıktır.

Müze kış dönemi olarak geçen 3 Ekim ile 14 Nisan tarihleri arasında sabah 8:45 ile akşam 17:00 saatleri arasında açıktır.

Cumhuriyet Müzesi Hakkında Bilgi

1. TBMM binasının tasarımı ile inşasını Mimar Vedat Tek yapmıştır. Binanın yapımı 1923 yılında tamamlanmıştır. İlk olarak binanın cumhuriyet Halk fırkasının toplantı yeri olarak kullanılması düşünülmüştür. Fakat daha sonra 1. TBMM binasının hizmette yetersiz olması sebebi ile buranın meclis olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Düzenlemelerin ardından bina 1924 yılında kullanıma açılmıştır.

Bina bodrum üzerine iki adet kat çıkılması şeklinde inşa edilmiştir. Burada Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait işlemelere yer verilmiştir. Salon kısmında bulunan tavanda yıldız süslemeleri kullanılmıştır. Diğer bölümler ise çini ve kemerler ile süslenmiştir. Bina açılışından sonra 36 yıl boyunca meclis binası olarak kullanılmıştır.