Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış şirin bir köy: Misi

Misi Köyü Bursa'da gezilecek yerler arasında bulunan tarihi adreslerden biri. Burada öyle güzel mimariye sahip evler var ki hepsi farklı bir hava sunuyor. Köy 2 bin yıllık geçmişe sahip. Köyün keşfi milattan sonra 183 yılında, ‘Alex’ ismindeki bir keşiş tarafından gerçekleşmiş. Köyün bilinen ilk adı ‘Mysia’. Aynı zamanda diğer tarihi bilgi de ünlü tarihçi Heredot’a dayanıyor. Heredot’a göre Trakya’dan Anadolu’ya geçen altı kavimden biri olan Mysiler burada ‘Misyalılar’ adıyla bir birlik kurmuşlar.



Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor. Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Köyde gezilecek çokça yer de var. Şimdi tek tek onlara bakalım…









Tarihi evlerin olduğu sokaklarda keşfe çıkın



Misi tıpkı Cumalıkızık gibi harika evleri barındırıyor. Burada Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar yakalamanız mümkün.

Edebiyat Müzesi’nde kültür gezisi



Yakın zamanda açılan Edebiyat Müzesi’nde Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi birçok önemli yazarın el yazmaları ve kişisel eşyaları sergileniyor. Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor. Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor.



Çocuk Kütüphane’sini çok seveceksiniz



Köyde oldukça büyük bir Çocuk Kütüphane’si de var. Çocuklar için özel olarak organize edilen bu kütüphanede büyükler için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Bursa merkezden de birçok kişinin ziyaret ettiği bu kütüphane köy çocuklarının da vazgeçilmez adresi.









Fotoğraf Müzesi’ni asla es geçmeyin



Köyde ayrıca ‘Mysia Fotoğraf Müzesi’ yer alıyor. Müzede fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili birçok şey öğrenebilirsiniz. Bunun yanında karanlık oda ve belirli dönemlerde kurulan fotoğraf sergileri de müzede oldukça ilgi gören alanlardan. Son olarak köyde 2011 yılında açılan Etnografya Evi’de meraklıları için ziyaretçilerini bekliyor.



Nilüfer Çayı’nda görsel şölen



Piknik yapmak için en ideal yer burası. Çayın yanında suyun sesi ile güzel bir piknik deneyimi yaşamak için ise idealdir.



Misi Köyüne nasıl gidilir?



Bursa’nın meydanında bulunan belediye otobüsü ile buraya ulaşmanız mümkün. Eğer özel araç ile gidecekseniz Gümüştepe mahallesi olarak navigasyondan aratabilirsiniz. Burası Misi Köyü diye adını duyurdu ancak Gümüştepe mahallesi olarak kayıtlarda bulunmakta...