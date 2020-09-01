Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Cumalıkızık’a yöresel ürünler çarşısı, otopark ve manej alanı yapılıyor. 180 dönümlük mesire alanı da yeniden düzenlenecek.







Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turistliğe ev sahipliği yapan Cumalıkızık’ın çehresi değişiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihî köyün en büyük meselelerinin başında gelen otopark çilesi yapılan düzenlemelerle sona erecek. Yıldırım Belediyesi tarafından yapılacak olan yöresel ürünler çarşısı ile de köylüler ürünlerini turistlere daha rahat ulaştıracak. Ayrıca Cumalıkızık’ın tarihi silueti de daha gün yüzüne çıkacak. Köyün girişinde bulunan 180 dönümlük mesire alanında yapılacak düzenleme ile 26 bin metrekarelik bir alanda atlı sporlarının geliştirilmesi için manej alanının yapımına kısa süre içinde başlanacak.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “700 yıllık dünya mirasımız olan köyümüzü bizler de korumak ve yaşatmak adına projelerimizi sürdürüyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi yöresel ürünler çarşısıdır. Köyün hemen girişinde bulunan Eğrek Meydanı’ndaki dağınık satış tezgâhlarını nizâmi hale getirerek tarihî siluetin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Hem de köylülerimizin ürünlerini kendi doğal ürünlerini gelen misafirlere sunabilecekleri bir çarşıyı köyümüzün girişine kazandırıyoruz” dedi.





“Sadece yöresel ürünler çarşısı değil, aynı zamanda köye ulaşımı rahatlatacak bir otopark çalışmasını da sürdürüyoruz” diyerek Cumalıkızık’ın en büyük meselelerinden birine de işaret eden Yılmaz, “Bu minvalde köyümüzün hemen yanında bulunan 180 dönümlük mesire alanımızda da düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. 26 bin metrekarelik bir alanda bir manej alanı çalışmamız olacak. Bu manej alanı ile birlikte hem çocuklarımızın ve gelen misafirlerimizin at sevgisi ile buluşmasına katkı sağlayacağız. Hem de geleneksel atlı sporlarımızı da burada yaşatacağız” ifadelerini kullandı.



Yöresel ürünler çarşısının mecliste bu ay alınacak kararla beraber düzenlemelere başlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, bu yıl içinde mesire alanının da ihalesini tamamlamış ve inşaat sürecine başlanmasının planlandığını vurguladı.