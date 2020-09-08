Çorum Müzesi Nerede? Çorum Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çorum, dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden biridir. Alacahöyük ve Hattuşa tarihe damga vurmuş antik kentlerdir. Son yıllarda bu bölgelerle birlikte Boğazköy, Pazarlı ve Kuşsaray gibi bölgelerde de kazıların artması sonucunda yeni tarihi eserler ortaya çıkarılmıştır. Bu çıkarılan eserler, 1968 yılından beri Çorum Müzesinde sergileniyor.

Çorum Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Çorum Müzesi, Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan Çorum ilinde bulunuyor. Çorum il merkezinde Gülalibey Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinde yer alıyor.

Çorum Müzesine Nasıl Gidilir?

Çorum’a kara ve demir yolu aracılığıyla gidebilirsiniz. Şehirlerarası otobüsle gelecekseniz, müze otobüs terminaline 500 metre uzaklıktadır. Terminalden müzeye yürüyerek de gidebilirsiniz.

Doğu Anadolu Bölgesinden gelecekseniz Sivas-Yozgat-Çorum; Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelecekseniz Kayseri-Yozgat-Çorum güzergâhını kullanıyorsunuz. Çorum çevre yolundan İnönü Caddesini takip, döner kavşaktan Cengiz Topel Caddesine geçiyorsunuz.

Çorum Müzesi Tarihçesi

Çorum, dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden biridir. Bu bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucunda birçok tarihi eser çıkarılmış ve halen çıkarılmaya devam etmektedir. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için bir bina gerekiyordu. Bu amaçla 1968 yılında bir bina müzeye çevrilmiştir.

İlk Çorum Müzesi 33 yıl hizmet vermiş, fakat çıkarılan eserlerin müzeye sığmaması sonucunda yeni bir bina şart olmuştur. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Cengiz Topel Caddesinde 1913 yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bina 1986 yılında devralınmış.

Binanın restorasyon çalışmaları başlayamadan 1988’de binada yangın çıkmış. 1989’da müze binası olarak kullanılmak üzere restorasyon çalışmaları başlatılmış. 11.03.2003’de bina Çorum Müzesi olarak ziyarete açılmış.

Müze olarak kullanıma açılan bina, Kültür Bakanlığı, Gayri Menkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmiştir.

Çorum Müzesi Eserleri

Çorum Müzesi, 4 kattan oluşuyor ve yaklaşık 13328 eser sergileniyor. Müzenin ilk katında Kalkolitik çağ, Eski Tunç Çağı, Hitit dönemi eserleri sergileniyor. Eski Tunç Çağı prens ve prenses mezarlarından olan “L” mezarı, Hitit dönemine ait kabartmalı iki adet vazo, Hitit kralı II. Tuthaliya’ya ait üzeri çivi yazılı bronz kılıç öne çıkan eserlerdir.

İkinci katta, Hitit dönemine ait çivi yazılı tabletler, kil mühür baskılı bullalar ve mühürler sergileniyor.

Üçüncü katta; Ortaköy-Şapinuva seramik eserleri, Frig Dönemi ile Boğazköy-Hattuşa ve Alacahöyük buluntuları sergileniyor. Kronolojik sergi Hellenistik, Galat ve Roma dönemi seramik eserleri ile devam ediyor. Bu dönemlere ait şehir sikkeler, Bizans ve İslami dönem sikkeleri yer alıyor.

Dördüncü katta Roma ve Bizans dönemlerine ait cam eserler, altın ve gümüş süs eşyaları, heykelcikler, kandiller sergileniyor.

Çorum Müzesinde arkeoloji bölümü dışında, bağımsız olarak Etnografya bölümü de bulunuyor. Etnografya salonunda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze devam eden örnekleri sergileniyor. Ayrıca bu salonda Çorum’a özgü bakırcılık, leblebicilik ve kahvehane kültürünü yansıtan üç dükkân yer alıyor.

Çorum Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Çorum Müzesine ziyaretler ücretlidir. Giriş ücreti tek fiyat olup, 12 Türk Lirasıdır. Müzede müze kart geçerlidir.

Çorum Müzesi Ziyaret Saatleri

Çorum Müzesi haftanın her günü açıktır. Açılış ve kapanış saatlerinde yaz-kış tarifesi uygulanıyor. Müze; yaz döneminde (1 Nisan – 1 Ekim) 10.00 – 17.00; kış döneminde (1 Ekim – 1 Nisan) 08.00 – 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Müzeye biletler girişteki gişeden alınıyor. Gişe yaz döneminde saat 16.00, kış döneminde 16.30’da kapanıyor.