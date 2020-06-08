Çoruh Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Çoruh nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Çoruh nehri dünyada en hızlı akan nehirler arasındadır. Çoruh nehri ülkemizde başlar. Fakat ülkemiz dışında dökülür. Birçok özelliği ile önemli nehirler arasındadır.

Çoruh Nehri Nerede?

Çoruh nehri başlangıç noktası ülkemiz illerinden Bayburt ilidir. Bayburt ilinin Kırkpınar beldesi sınırında Pullur Deresi ve Sakızlı Deresi birleşmesi sonucu Çoruh nehri oluşur. Dünyada en hızlı akan nehirlerden birisidir. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde rafting, kano ve nehir kayağı gibi sporlar yapılmaktadır. Bu sebeple burada her yıl yerli veya yabancı bir şekilde birçok turist ağırlanmaktadır.

Çoruh Nehri Nerede Doğar ve Nereye Dökülür?

Çoruh nehri Bayburt ilinin Kırkpınar beldesinde bulunan Pullur ve Sakızlı deresinin birleşmesi sonucu doğar. Daha sora Bayburt, Erzurum; Artvin illerinin içerisinden geçer. Son olarak ülke sınırları dışarısında komşumuz olan Gürcistan ülkesinden Karadeniz'e dökülür.

Çoruh Nehri Özellikleri

Çoruh nehrinin en önemli özelliği dünya üzerinde en hızlı akan nehirler arasında olmasıdır. Bunun dışında birçok özelliği daha bulunmaktadır. Çoruh nehrinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Çoruh nehrinin ortalama debisi 278 m³/s’dir.

- Ülkemiz sınırları içerisinde doğup ülkemiz sınırları dışında dökülen bir nehirdir.

- Çoruh nehri üzerinde 1969 yılında planlanmış Çoruh Nehri Hidroelektrik Gelişme Planı kapsamında ana kola 10 adet baraj inşaatı planlanmıştır. Yan kollara ise 5 adet baraj inşaatı planlanmıştır.

- Çoruh Havzası 22.100 kilometre karedir.

- Üzerinde birçok baraj bulunur. Güllübağ barajı, Arkun barajı, Yusufeli barajı, Artvin barajı, Deriner barajı, Borçka barajı, Muratlı barajı Çoruh nehri üzerinde bulunan barajlardır.

Çoruh Nehri Uzunluğu

Çoruh nehri Bayburt ilimizden doğar ve ülke sınırları dışarısında Gürcistan'ın Batum şehrinden Karadeniz sularına dökülür. Çoruh nehrinin uzunluğu ise 432 kilometredir. Fakat bu uzunluğun 20 kilometrelik kısmı Türkiye sınırları dışarısında Gürcistan'ın Batum şehrindedir.