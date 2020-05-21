MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriÇoruh nehri artan debisiyle Bayburt'u Venedik'e benzetti
GeriSeyahat Çoruh nehri artan debisiyle Bayburt'u Venedik'e benzetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çoruh nehri artan debisiyle Bayburt'u Venedik'e benzetti
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Çoruh nehri artan debisiyle Bayburt'u Venedik'e benzetti

Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh nehri, bugünlerde artan debisi ve yapılan çevre düzenlemeleri sonrasında Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetiliyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Baharda kar sularının erimesiyle Çoruh nehrinin debisi arttı. Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh, suyuyla can verdiği arazilerde havaların ısınmasıyla yeşeren çiçeklerle rengarenk oldu. Çoruh'un Türkiye'de başladığı yolculuğu Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlanıyor.

Çoruh nehri artan debisiyle Bayburtu Venedike benzetti


Belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve bugünlerde artan debisiyle Çoruh, kentin tam ortasından da geçmesi nedeniyle Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetilmeye başladı. Vatandaşlar, “Çoruh nehri Bayburt'umuza değer katıyor. Su seviyesinin yükselmesiyle de Venedik'e benzedi. Biz Çoruh'u seviyoruz” dedi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle