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Corona virüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 19.03.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Corona virüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Corona virüsü (COVID-19) salgını Güney Amerika'da da etkili oluyor.

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Ancak bu tehlikeli duruma rağmen Rio de Janeiro’nun ünlü plajları Copacabana ve Ipanema haftasonunu tıklım tıklım geçirdi. Denize giren, güneşlenen halk Corona virüsü tehdidine ilişkin uyarılara kulak asmadı.

Corona virüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım


VİRÜSTEN SINIRLARINI KAPATAN PERU’DA DA PLAJLAR DOLDU

Corona virüsü dolayısıyla diğer ülkelere sınırlarını kapayan Güney Amerika ülkesi Peru'da da halk plajlara akın etti. Başkent Lima'da Agua Dulce Plajı'nı dolduranlar günü denize girip güneşlenerek geçirdi. Peru'da 117 aktif vaka bulunuyor.

Corona virüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım

Corona virüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım


 

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