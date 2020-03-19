Corona virüs tehdidine rağmen plajlar tıklım tıklım

Ancak bu tehlikeli duruma rağmen Rio de Janeiro’nun ünlü plajları Copacabana ve Ipanema haftasonunu tıklım tıklım geçirdi. Denize giren, güneşlenen halk Corona virüsü tehdidine ilişkin uyarılara kulak asmadı.







VİRÜSTEN SINIRLARINI KAPATAN PERU’DA DA PLAJLAR DOLDU



Corona virüsü dolayısıyla diğer ülkelere sınırlarını kapayan Güney Amerika ülkesi Peru'da da halk plajlara akın etti. Başkent Lima'da Agua Dulce Plajı'nı dolduranlar günü denize girip güneşlenerek geçirdi. Peru'da 117 aktif vaka bulunuyor.









