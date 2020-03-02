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Corona virüs Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Corona virüs Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı

Dünyada corona virüs alarmı devam ederken, Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı'nın (Eurocontrol) raporuna göre geçtiğimiz ay virüsün etkisiyle uçuş trafiği Avrupa'da yüzde 0.4 azaldı. Raporda, corona virüsü etkisiyle yaşanan uçuş trafiğindeki düşmenin şubat ayında da devam edebileceği belirtildi.

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Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde uçuş trafiği ve yolcu sayısı düştü. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı'nın (Eurocontrol) ocak ayı raporunda da bu düşüşe dikkat çekildi. Teşkilatın ocak ayı istatistiklerine göre; Avrupa Şebekesi'ndeki uçuş trafiği yüzde 0.4 azaldı.

Raporda, corona virüsü etkisiyle yaşanan uçuş trafiğindeki düşmenin şubat ayında da devam edebileceği belirtildi.Eurocontrol raporunda, ocak ayındaki gecikme oranlarının yüzde 26 oranda azaldığı ancak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) kaynaklı gecikmelerde yüzde 15,3 artış yaşandığı ifade edildi.

Bu gecikmelerin yüzde 28,6’lık bölümü En-route gecikmelerinden kaynaklanırken yüzde 2,6’lik dilimini artan havaalanı gecikmeleri oluşturdu. Raporda Lizbon, Amsterdam, Londra, Viyana, Paris, Madrid, Frankfurt Havalimanları gibi en fazla gecikme yaşanan 10 havaalanının gösterildiği listede Türkiye'den herhangi bir havalimanı yer almadı.

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