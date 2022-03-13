Çöldeki vaha
Tinerhir veya genellikle yazılan haliyle Tinghir, Atlas Dağları’nın güneyinde, Tinghir Eyaleti’nin başkenti... Kentin bulunduğu vadi 50 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde, palmiye ağaçlarıyla kaplı bir vaha. Vahaya hayat veren nehrin ismi Todra. Binlerce yıldır nehrin aşındırdığı dev kayalar hem kaya tırmanışı yapan sporcuları hem de gezginleri kendine çekiyor.
Fotoğraftaki kentin bulunduğu ülkenin adını biliyorsanız cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak.
Kampanyaya katılım 13 Mart Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Sertaç Basutcu (Atrani)