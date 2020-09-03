Çöl sıcaklarından beyaz cennete kaçtılar

Türkiye’de eşi benzeri olmayan Pamukkale travertenleri, korona virüs salgınına rağmen alınan tedbirler ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kentte, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar şehir merkezinden travertenlerde serinlemeye geliyor. Denizli üzerinden yolculuk yapan vatandaşların, doğal güzelliği görmek için travertenlere gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Pamukkale travertenlerinden akan suyun en önemli özelliği ise romatizmal hastalıklar, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarına iyi geldiği uzmanlar tarafından sık sık söyleniyor. Uzmanları dikkate alan vatandaşlar ise adeta akın ediyor. Beyaz cennet olarak da bilinen travertenleri, birçok turist şifalı su özelliğinden dolayı geldiği öğrenildi. Özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen traverten suyunu ve travertenlerde oluşan çamuru vatandaşların vücutlarına sürmesi gözlerden kaçmadı.





Şifalı suya girmek için geldik



Denizli’de yaşadığını belirten Osman Uzgur, “Son zamanlardaki en yüksek sıcaklıkları yaşıyoruz. Akrabalarımız geldi, beraber serinlemek için Pamukkale’ye gelmek istedik. Şifalı suya girmek için geldik, memnunuz. Denizli’de 1 numaralı gidebileceğimiz yer Pamukkale. Denizli’de yaşamama rağmen sık sık gelmiyorum. Akrabalar, arkadaşlarım geldiğinde onları gezdirmek bahanesiyle biz de gelmiş oluyoruz” dedi.





Serinlemek için buradayız



Tatil dönüşü kentten geçen Günhan ailesi hem serinlemek hem de doğal güzelliği görmek istedikleri için geldiklerini söyledi. Herkesin görmesi gerektiğini belirten Kürşat Günhan, şunları söyledi:



“Pamukkale ülkemizin güzelliklerinden biri. Serinlemek için buradayız. Biz tatilimizi Didim’de yaptık, Ankara’ya gidiyorken uğramak istedik. Yurt dışından insanlar burayı görmeye geliyor, aslında bizlerinde burayı ihmal etmeden görmesi gerekiyor. Doğal bir güzellik, Allah’ın bir lutfu olarak görüyorum. Korona virüs her yeri etkilediği gibi turizm sektörünü de etkiledi. Ona rağmen görüyorum ki insanların ilgi ve alakası devam ediyor. Bu güzelliği görmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist var. İmkanı olan herkesin dünya gözüyle gelip, görmesi gereken bir yer.”