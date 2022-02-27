Çocuklarla kristal kar diyarında doyasıya eğlence

Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki tüm otellerin havalimanından otel kapısına kadar ulaşımı sağlayan ücretsiz servis araçları var. Ama siz “Hem Kars’ı hem de etrafını gezeceğim, kendi aracım olsa daha iyi olur” diyorsanız önerim şoförlü araç kiralamanız. Biz toplam 4 çocuklu 2 aile olarak şoförlü bir tur aracını 2 günlüğüne kiraladık. Ücreti 1.900-2.500 lira arasında değişiyor.



Toz kristal karları, Alpler’i aratmayan pistleriyle Sarıkamış Kayak Merkezi kayakta son yılların yükselen yıldızı. Oldukça geniş pistlere sahip, üstelik o kadar çok pist var ki hangisinden kaysam diye bayağı düşünüyor insan. Her seviyeye uygun pist var. Uzun telesiyej kuyrukları yok ve bu konuda da oldukça fazla seçenek mevcut. Kayak takımlarınızı yanınızda götürmediyseniz bile sorun değil. Neredeyse tüm oteller kayak ekipmanları konusunda destek veren bir kayak odasına sahip. Aynı durum Sarıkamış’ın içindeki oteller için de geçerli. Hepsinde ekipman ve kayak hocası destek hizmeti var.



Sarıkamış merkezle kayak alanı arası sadece 2 kilometre. Kayak ekipmanı günlük 100 liraya kiralanabiliyor. Telesiyej hafta içi sınırsız 95 lira, hafta sonu 110 lira. Tek telesiyej 20 lira ama zirveye ulaşmak için iki bilet almak gerekiyor. Kayak dersi saatlik 450 lira. Kızak kaymak isteyen ve karda oyunmayı seven çocuklar, hatta çocuklar gibi şen olmak isteyen büyükler için pistlerin altında atlı kızak gezisi, biraz daha üst bölgede kızakla çılgınca kaymak için geniş bir alan var. Kendi kızağınız yoksa hemen yan tarafta saati 40 liraya harika kızaklardan birini kiralayabilirsiniz. Üstelik saatiniz dolar dolmaz yakanıza yapışan kimse de yok ortalarda.