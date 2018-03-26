Ã‡ocuklarÄ±yla 18 ayda 9 Ã¼lke gezdiler

Fransa'dan tam donanÄ±mlÄ± karavanla Ã§ocuklarÄ± Eloi 6 aylÄ±k, Octave ise 2 yaÅŸÄ±ndayken 18 ay Ã¶nce tura Ã§Ä±kan Caroline ve Cyprien Ricour doktor Ã§ift, Malezya, Tayland, Laos, Myanmar, Hindistan, Nepal, Ä°ran, Pakistan'Ä± dolaÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelerek Bitlis'in Tatvan ilÃ§esindeki Nemrut Krater GÃ¶lÃ¼'nde 3 gÃ¼nlÃ¼k kamp yapan FransÄ±z Ã§ift, daha sonra AdÄ±yaman'a gitti.

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YaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r yollarda olduklarÄ±nÄ±, bu sÃ¼rede Ã§ocuklarÄ± Eloi'nin 2, Octave'nÄ±n ise 3,5 yaÅŸÄ±na geldiÄŸini anlatan Ricour, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Fransa'da doktoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zla gÃ¼zel vakit geÃ§irmek iÃ§in seyahat ediyoruz. Pakistan Ã§ok gÃ¼zel bir Ã¼lkeydi, bayÄ±ldÄ±k. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k daÄŸlar vardÄ±. Nepal de Ã¶yle. Himalaya gibi harikaydÄ±, Ã§ok soÄŸuktu. Ä°nsanlar Ã§ok misafirperverdi. Hindistan da Ã§ok gÃ¼zeldi ama Ã§ok kalabalÄ±ktÄ±. Ä°ran Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ ve gÃ¼zeldi. Yine sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±k. Ä°ran'da yemekler Ã§ok gÃ¼zeldi."

Icour, TÃ¼rkiye'ye henÃ¼z yeni geldiklerini ve buradaki gÃ¶llerin Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu ifade etti. TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n Ã§ok misafirperver olduÄŸunu anlatan Ricour, "TÃ¼rkiye'de bulunmaktan Ã§ok mutluyuz. Bundan sonra iki yol ihtimalimiz var. Ya Ä°talya'dan direkt ya da Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya Ã¼zerinden Fransa'ya geÃ§eceÄŸiz. Noel'i evimizde karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. Yani 3 ay daha seyahat edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin muhteÅŸem bir coÄŸrafyaya sahip olduÄŸunu ifade eden Ricour, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Ä°ran'da da Ã§ok gÃ¼zel tarihi kentler, camiler, turistik yerler, Ã§arÅŸÄ±lar ve kervansaraylar vardÄ±. Ã‡ok karakteristikti. TÃ¼rkiye'de bir ay geÃ§ireceÄŸiz. Ãœlkeyi etraflÄ±ca gezmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Muazzam gÃ¼zellikteki Nemrut'u da gÃ¶rmeye gideceÄŸiz. YakÄ±nda kaplÄ±calara girmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Asya ve Avrupa'dan geÃ§erek Ã§ok gÃ¼zel bir seyahat gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z."

FotoÄŸraflar: AA, mansethaber

Kaynak: Ensonhaber