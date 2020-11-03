Çocukların hem çok şey öğreneceği hem de eğleneceği müzeler

Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

1994’te, Haliç kıyısında açılan müze zengin bir koleksiyona sahip. Burayı çocukların ilgi odağı yapan, deneyimleme fırsatı vermesi… Bir denizaltının içine girmek, nostaljik trenle seyahat etmek, evdeki makinelerin işleyişlerini görmek bu müzenin sunduğu olanaklardan.

Oyuncak Müzesi, İstanbul

Müze, 23 Nisan 2005’te Göztepe’de yazar Sunay Akın tarafından kuruldu. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en güzel örneklerinin sergilendiği koleksiyon Sunay Akın’ın 20 yılda, 40’ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla oluşturuldu.









Masal Müzesi, İstanbul

Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde masal sayfaları arasında geziliyor. Kırmızı Başlıklı Kız’dan Keloğlan’a, Harry Potter’dan Nasreddin Hoca’ya kadar pek çok kahramanı görmek mümkün. Ayrıca hafta sonları çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikleri var.

PTT Pul Müzesi, Ankara

Ulus’ta, 2013’te kapılarını açan müze 6 bin 500 metrekare alanda kurulu. Burası 3D sinema salonunda ziyaretçileri, nostaljik, unutulmayacak bir keşfe çıkarıyor. ‘Bir Pulun Hikâyesi’, ‘Filateli Sözlüğü’, ‘Pullarla Yüzyıl’ köşeleriyle ve sunduğu kapsamlı dijital arşiv sayesinde istenilen döneme ait pula ve bilgisine ulaşılabiliyor.









Miniatürk, İstanbul

İBB Kültür AŞ tarafından 2003’te açılan Miniatürk Sütlüce’de. Çocukların hayal dünyasını geliştiren, eve döndüklerinde gördükleri her şeyin miniğini yapmaya çalışacaklarını garanti eden bir müze. Eserler üç farklı alanda gruplanıyor: İstanbul Eserleri, Anadolu Eserleri ve Yurtdışı Eserleri.

Troya Müzesi, Çanakkale

Troya efsanesini yakından tanımanın yolu 2018’de açılan müzeden geçiyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu. Troya’nın farklı katmanları, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılıyor. Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden taşınan eserlerle zenginleşen müzede 5 bin yıllık efsane ve mitleri yeniden yaşayabilirsiniz.

Onun hayatına dair: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara

Atatürk’ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve giysileri sergileniyor. Ayrıca Atatürk’ün madalya ve nişanlarıyla manevi evlatlarından A. Afet İnan, Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen’in koleksiyona armağan ettiği Atatürk’e ait eşyalar yer alıyor. Müze en çok çocukların ilgisini çekiyor.