Çocuğunuzla hafta sonu güzel vakit geçireceğiniz adresler… Hepsi İstanbul’da!

Sea Life Akvaryum / BAYRAMPAŞA

“Çocuğumla hem eğlenceli hem de öğretici bir gezi yapalım” diyorsanız Bayrampaşa’daki Sea Life Akvaryum güzel bir seçenek. Forum İstanbul içerisindeki akvaryumda çocuklar çeşit çeşit balıkları izlerken, siz de renkli dünyanın güzelliğiyle büyüleneceksiniz. Eski adı Turkuazoo olan akvaryum; köpekbalıklarıyla dalış ve resim çektirme, eğitimciler eşliğinde çocuklara özel gezi programları gibi etkinlikler de sunuyor. 8 bin metrekarelik alanda, 80 metrelik cam sualtı gözlem tüneliyle dünyanın en büyük akvaryumları arasında da yer alıyor.



İtfaiye Müzesi / BEŞİKTAŞ

Bu müzede bir zamanların İstanbul’una doğru uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Ateşin ve suyun içinde kaybolacak ve öğrendiklerinizle de çok şaşıracaksınız. “Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna küçükken hepimiz mutlaka cevap vermişizdir. Çoğumuzun cevabı da genellikle "İtfaiyeci olacağım" olmuştur. Bu gelenek hâlâ devam ediyor olmalı. O zaman hazır sömestr tatilindeyken çocuğunuzla bu müzede çok eğleneceksiniz. Peki müzede neler bulacaksınız? 1714 yılında Davud-u Hakiki’nin ilk 'Çardaklı Tulumbası'ndan 1800'lü yıllarda kullanılan mahalle tulumbaları ve daha sonraki yıllarda kullanılan buharlı ve arabalı tulumbalarına kadar çok farklı eserler mevcut. Atlı tulumba arabası, Fransız Alman ve Osmanlı itfaiyeci elbiseleri, gaz maskeleri, amir ve er şapkaları gibi itfaiyecilikle alakalı 17'ncı ve 19'uncu yüzyıldan günümüze birçok eser burada. En ilginci ise Beyazıt yangın işaretleri ve yangın işaret sepetleri...









Rahmi Koç Müzesi / HASKÖY

Müze hem çocuklar hem de büyükler için çok ideal. Her adım başında çok farklı şeyler keşfedeceksiniz. Ayrıca kitapları ve filmleri hasılat rekorları kıran Harry Potter’ın sihirli uçan arabası da burada… Zaten müze müthiş bir araba koleksiyonunu barındırıyor. 1922 Magirus İtfaiye Aracı, Birinci Dünya Savaşı’nda Müttefik Kuvvetler ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki çatışmalarda kullanılan Albion A10 röntgen arabası ve buharlı otomobil en dikkat çekici olanları… Müzede denizcilik, havacılık ve demiryoluyla ilgili maketler, bilimsel aletler, oyuncaklar ve özel koleksiyonlar sizi adeta içine çekecek. Ayrıca ‘İkinci Mevki Salonu’nda yer alan Hafta Sonu Eğitim Atölyesi’nde 4-14 yaş arası çocuklarla her hafta farklı bir atölye çalışması yapılabiliyor. Müze pazartesi hariç 10.00- 18.00 arası açık.









Barış Manço Müzesi / KADIKÖY - MODA

Barış Manço, sanat hayatı boyunca yaptığı şarkılarla herkesi kendine hayran bırakan, sıcak kanlılığıyla çevresindekilere sevgi aşılayan ve çocuklara olan yaklaşımıyla da gerçek bir sanatçı. Tabii bir de gezginlerin de en büyük ilham kaynağı… Müzeye adım attığınızda salonun baş kösesinde Barış Manço’nun şarkılarını bestelediği 'Steinway B210' kuyruklu piyanosu karşılayacak sizi. Hemen yanında ise Heykeltıraş Murat Daşkın tarafından silikon malzeme kullanılarak yapılan Barış Manço heykeli… Müzede şamdanlar, saatler, cam eşyalar, likör takımı koleksiyonu, Barış Manço’nun sanat hayatı boyunca aldığı ödüller ve sanatçıyla bütünleşen kıyafetlerin hepsini göreceksiniz. Özellikle Şövalye Odası'ndaki çalışma masası ve resim yaparken kullandığı kendisine ait boyalar oldukça dikkat çekici. En güzel bölüm ise ‘Yazlık ve Kışlık Bahçe’ diye adlandırılan bölüm.









İstanbul Oyuncak Müzesi / KADIKÖY

Oyuncakların çocukların dünyasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek… 23 Nisan 2005 yılında şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan müze, 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergiliyor. Tarihi köşke adım attığınız da çocuklarınızla beraber çocukluğunuzu ziyaret edeceğiniz kesin… Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık arttırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor. Müze içindeki her bir odaya girdiğinizde farklı dünyayla karşılaşacaksınız. Ya uzay temalı oyuncaklarla insanlığın uzaya çıkma macerasına şahit olacaksınız ya da çocukluğunuzdaki oyuncaklara bakarken eskileri hatırlayacaksınız.