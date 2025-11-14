CNN Travel’dan Nemrut Dağı’na övgü: Dünyanın en etkileyici zirvelerinden biri

Nemrut’un eteklerinden itibaren uzanan zeytinlikler, çıplak kayalıklarla birleşerek Doğu Toroslar’ın sert güzelliğini yansıtıyor. Ancak asıl sürpriz, zirveye yaklaşırken ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır rüzgâr ve güneşle aşınmış dev heykeller, ziyaretçileri karşılayan etkileyici bir taş koridor gibi sıralanıyor.



CNN, bu karşılaşmayı “Sonsuzluğa bakan taş yüzlerle göz göze gelmek” diye tanımlıyor ve Kral Antiochos’un anıtsal hayalini “insanın ölümsüzlük arzusunun en çarpıcı örneklerinden biri” olarak nitelendiriyor.



BİR KRALLIĞIN MİRASI: KOMMAGENE’NİN TAŞLARA KAZINAN HİKÂYESİ



Yaklaşık 2 bin yıl önce Kommagene Krallığı’nın hükümdarı olan I. Antiochos, farklı kültürlerin birleştiği bu topraklarda hem tanrılarla yan yana anılmak hem de sonsuza dek hatırlanmak için Nemrut’un zirvesine dev bir anıt kompleksi inşa ettirdi. Yunan, Pers, Asur ve Ermeni geleneklerini harmanlayan bu heykeller, bugün hâlâ “Tanrıların Tahtı”nı kutsayan sessiz koruyucular olarak duruyor.



GÜN DOĞUMU VE GÜN BATIMI: ALTIN IŞIĞIN TÖRENİ



Nemrut’un en popüler ziyaret zamanı gün batımı. Zirve, güneş ufka yaklaşırken adeta altın bir sisle kaplanıyor ve taş figürlerin yüzlerinde kırmızıdan kehribara dönüşen büyüleyici bir ışık dansı oluyor.CNN ekibi bu manzarayı “Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin asla unutmayacağı bir ritüel” olarak aktarırken, Nemrut’taki sessizliğin “zamanın durduğu hissi” yarattığını vurguluyor.









ZİRVEYE YOLCULUK: TARİHİN İÇİNDEN GEÇEN BİR ROTA



Nemrut’a ulaşım yalnızca zirveyi değil, yol boyunca tarihle iç içe geçen durakları da kapsıyor:



Septimius Severus Köprüsü: Cendere üzerinde hâlâ ayakta duran bir Roma mühendislik harikası.



Karakuş Tümülüsü: Kommagene kraliyet kadınlarına adanan anıtsal mezar.



Arsemia Antik Kenti: “Tanrıların el sıkışması” kabartması ve bölgedeki en uzun Yunanca yazıt.



Kahta Köyü: Taş evleri ve geleneksel yaşamıyla bölge tarihinin yaşayan bir örneği.