Clandras Köprüsü Nerede? Clandras Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Clandras köprüsü, aslında bir su kemeridir. Tarihi köprünün adı resmi kaynaklarda Cılandıras ismi ile bilinir. Bu köprü, 1 km uzaklıkta yer alan Pepeuze kentine su taşıyan kanalların başlangıcında bulunuyor.

Clandras Köprüsü Hakkında Bilgi

Clandras Köprüsünün kemeri Osmanlı Döneminde kullanılan kasnak şeklinde yapılmış olan taşlar, kalemle işlenmiştir. Köprünün en önemli taşlarından birinin oynaması ile birlikte köprü deforme olmuştur. Daha sonra bu köprü, 2013 ve 2014 yılında restore edilmiştir. Köprünün yanında yer alan Elektrik Santralinden boşaltılan su, beton kanal aracılığı ile köprünün yanından aşağı dökülüyor ve bu nedenle de şelale görüntüsü verir. Köprünün çevresi özellikle de Uşaklılar için mesire alanı olarak da kullanılır.

Clandras Köprüsü Nerede?

Yaklaşık 2500 yıl önce Banaz Çayı üzerine Frigyalılar döneminde yapılan Clandras Köprüsü, Uşak iline bağlı Karahallı ilçesinde yer alıyor. Uşaklılar bu köprünün çevresine sevdikleri ile güzel vakit geçirmek ve piknik yapmak için sıkça gidiyor.

Clandras Köprüsü Nasıl Gidilir?

Clandras Köprüsü'ne kendi aracınız ile gitmeyi düşünüyorsanız Uşak il merkezinden Çivril yönüne doğru hareket eden D595 karayolunu üzerinden Avgan tabelasını gördüğünüz zaman Avgan – Karahallı köy yoluna doğru girerek yaklaşık 30 km boyunca köprü yolunu takip ettiğinizde bölgeye kısa sürede ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Uşak – Karahallı arasında çalışan toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.

Clandras Köprüsü Tarihi

Clandras köprüsü, 2500 yıl önce Uşak’ın Banaz Çayı üzerine Frigyalılar döneminde kuruldu. Kemeri Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi köprünün taşları kalemle çizilmiştir. Yaklaşık 1 km uzaklıkta konumlanan ve Pepeuze kentine su taşıyan su kanalların başlangıcında yer alır.

Clandras Köprüsü Hikayesi

Tarihi özellikleri ile dikkat çeken Clandras köprüsünün taşlarının yüzeyi kalemle işlenmiş ve kemerlerde bulunan iri taşları birbirine iyice kenetlenmiştir. Kemeri kasnak biçiminde olan köprü fil ayağı şeklinde tabir edilen sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu köprünün ne için yapıldığı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ama kilit taşlardan birinin oynaması sonucunda oynayan yer beton ile onarıldığı için orijinalliğini yitirmiştir. Köprünün yanında ise, Karahallı Elektrik Santrali bulunur.

Clandras Köprüsü Özellikleri

Clandras Köprüsü ve çevresi bölge için oldukça önemli ve çevre illerden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Clandras Köprüsü ve çevresi, özellikle de Uşak’tan gelen ziyaretçiler için çok iyi bir mesire alanı sunuyor. uUunluğu 24 metre ve derinliği ise 17 metre olan köprü, üzerinde 2500 yıllık bir tarihin derin izlerini taşıyor. Clandras Köprüsü Şelalesi‘nin eşsiz manzarası ziyaretçilerini büyülüyor. Hem tarihi değerleri hem de doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan bu köprünün üzerinde kalemle yazılmış yazılar yer alıyor. Özellikle de Temmuz ayında Uşak’a gitme gibi bir planınız varsa Clandras Köprüsü’ne ve Şelalesine uğramadan gitmemeye özen göstermeniz gerekir.

Clandras Köprüsü’ne Ulaşım

Clandras Köprüsü’ne Uşak merkezden gitmek için D300/E96 yolunu kullanarak kendi aracınız ile Yoncalı köyü üzerinden bölgeye ulaşabilirsiniz. Bu doğal güzelliği yakından görmek ve tarihi hissetmek için araç kiralama şirketlerinden araç kiralayarak dilediğiniz gibi sevdikleriniz ile mesire alanında piknik yapabilir ve alan içinde dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Bursa ve Eskişehir üzerinden de Uşak’a geze geze gidebilirsiniz.