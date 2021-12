Çıtır çıtır yanan, sıcacık şöminenin başında...

SPA’sında rahatlayın

Casa Lavanda, Şile, İstanbul

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı



20 dönüm araziye kurulu ve yıl boyu açık olan Casa Lavanda, İstanbul’a çok yakın ama sakinliğiyle bir o kadar da uzak. Otel, SPA’sı, orman manzaralı saunası, oldukça geniş lounge alanı ve özellikle mutfağıyla öne çıkıyor. Bahçe, bostan ve seralarda 200 kadar sebze-meyve yetiştiriliyor ve mutfaktaki ürünlerin yüzde 80’ini kendileri karşılıyorlar. Özellikle kış aylarında şöminenin ya da açık havadaki ateşin başında uzun uzun oturmak otelin kış klasiklerinden. (0216) 736 56 40



Hafta sonu kaçamağı

Sway, Erzurum

Serda Büyükkoyuncu, Seyahat yazarı



Sway Otel, 60 dönüm üzerinde 181 odayla hizmet veriyor. Merkezi konumu özellikle hafta sonlarıyla kısa tatiller için ideal. Pistlerin yüzde 80’lik kısmında yapay kar kullandıkları için sezon boyunca kar kalınlığıyla ilgili sorun yaşanmıyor. Teraslı ve ısıtmalı kapalı havuz, SPA, çocuklara özel eğlence alanı ve tabii ki zengin mutfak, otelin ayrıcalıkları arasında. Renkli lobisiyse şömine zevkini yaşama adresi. (0442) 230 30 30



Şehrin ortasında

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul

Canan Demiray, Seyahat yazarı



Şehrin içinde şömine arayanlar Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un bahçesinde, İsviçre’den getirilmiş 100 yıllık ahşap dağ evini ziyaret etmeli. Kendinizi bir anda Alpler’de hissedeceğiniz şalenin kapısından girince çıtır çıtır yanan şömine önünüzde olacak. Burada kırmızı beyaz örtülü masalardan birine yerleşip geleneksel İsviçre mutfağının lezzetlerinden fondüyü tadabilir, şömineden gelen çıtırtıları dinleyerek huzurlu bir akşam geçirebilirsiniz. (0212) 326 11 00



Alışkanlık yaratır

Simurg Inn, Çanakkale

Nalan Miri Sözer, Seyahat yazarı



İsmini olağanüstü varlık Zümrüdüanka kuşundan yani Simurg’dan alan otelin doğayla iç içe konumu, eşsiz manzarası ve huzurlu ortamı kışın şömine başı atmosferiyle de alışkanlık yaratıyor. Dışarıda kar yağarken sıcak kış çayı, kahve, salep gibi nefis kış içecekleri eşliğinde tanımadığınız birçok insanla tanışıp sohbet ederek farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. (0536) 611 89 29



Kış bahçesi var

Olympos Lodge Hotel, Antalya

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini



Olimpos ve Çıralı arasında, geniş bir alanda kurulu otelin bahçeye açılan 14 odası var. Super deluxe gibi bazı odaları şömineli. Tüm günü kahvenizi yudumlayarak geçireceğiniz şömineli bir de kış bahçesi var. Yüksek tavanlı kış bahçesi tavuskuşlarının dolaştığı bahçeye bakıyor. (0242) 825 71 71



Butik şale masalı

Golden Key, Kartalkaya, Bolu

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini



Şale stili butik otelin ülkemizdeki ilk temsilcilerinden. Üç farklı ortak alanında şömine var. Ayrıca karlarla kaplı terasındaki açık havada şöminesinin karşısında kahve içmek de farklı bir deneyim. Köroğlu Dağları’nın heybetli ve göz alıcı manzarasına karşı karda jakuziye girmek de ekstrası... (0530) 970 20 35



Çamların arasında

Manici Kasrı, Çanakkale

Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı



Etrafı çam ormanları ve zeytinliklerle çevrili 24 odalı butik tesisin her odasında taş bir şömine var. Restoranda ve dinlenme bölümünde de... Kaz Dağları’na gitmişken, Zeus Altarı’nda günbatımı izlemeyi, Sarıkız Türbesi’ni ve Hasanboğuldu Şelalesi’ni görmeyi ihmal etmeyin. (0286) 752 17 31



Yerel tatlar

Magna Hotel, Kayseri

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı



Sadece Erciyes değil, tüm Türkiye’nin en şık dağ otellerinden biri. Magna’nın hem otel kısmı hem de kayak lodge’u kısmındaki şömineleri saatler boyu etrafında oturulacak kadar zevkli. Yanında bir de Kayseri’nin pastırması, sucuğu ve yerel lezzetleri olunca... (0352) 333 30 14



Huzur dolu

Lava Cappadocia, Nevşehir

Melih Uslu, Seyahat yazarı, Food and Travel yazıişleri müdürü



Uçhisar’ın tarihi bir sokağındaki otel yenilendi ve şömine başı keyfini katladı. Bölgenin mimari dokusuna uygun doğal taş ev evlerden oluşan mekânın beş odasında jakuzi var. Kol gücüyle şekillendirilmiş mağaralarda konaklayanlar şömine başındaki huzurlu ortamda buluşuyor. (0384) 219 22 28



Şiir gibi manzara

Kaya Palazzo, Kartalkaya, Bolu

Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı



Kartalkaya’ya sadece kayak için gitmeniz şart değil. Pekâlâ leziz yemekler, seyri doyumsuz şiir gibi manzara ve gürül gürül yanan bir şömine çevresinde müzik dinlemek için gidebilirsiniz. Kaya Palazzo‘nun lobisinde ayrı bir bölüm olarak tasarlanan şömine günün her saati yanıyor. (0374) 234 51 00