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Çıtır çıtır yanan, sıcacık şöminenin başında...
Seyahat
Melis YILMAZ/melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.12.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Çıtır çıtır yanan, sıcacık şöminenin başında...

Kış ve huzur denince aklımıza gelen ilk görüntülerden biri, dışarıda lapa lapa kar varken çıtır çıtır yanan bir şöminenin karşısında sıcak bir içecek ve hoş sohbetler... Bu hafta jürimize bu soğuk günlerde karşısına geçip keyif alabileceğimiz şöminesi olan otelleri sorduk.

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SPA’sında rahatlayın
Casa Lavanda, Şile, İstanbul
Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

20 dönüm araziye kurulu ve yıl boyu açık olan Casa Lavanda, İstanbul’a çok yakın ama sakinliğiyle bir o kadar da uzak. Otel, SPA’sı, orman manzaralı saunası, oldukça geniş lounge alanı ve özellikle mutfağıyla öne çıkıyor. Bahçe, bostan ve seralarda 200 kadar sebze-meyve yetiştiriliyor ve mutfaktaki ürünlerin yüzde 80’ini kendileri karşılıyorlar. Özellikle kış aylarında şöminenin ya da açık havadaki ateşin başında uzun uzun oturmak otelin kış klasiklerinden. (0216) 736 56 40

Çıtır çıtır yanan, sıcacık şöminenin başında...

Hafta sonu kaçamağı
Sway, Erzurum
Serda Büyükkoyuncu, Seyahat yazarı

Sway Otel, 60 dönüm üzerinde 181 odayla hizmet veriyor. Merkezi konumu özellikle hafta sonlarıyla kısa tatiller için ideal. Pistlerin yüzde 80’lik kısmında yapay kar kullandıkları için sezon boyunca kar kalınlığıyla ilgili sorun yaşanmıyor. Teraslı ve ısıtmalı kapalı havuz, SPA, çocuklara özel eğlence alanı ve tabii ki zengin mutfak, otelin ayrıcalıkları arasında. Renkli lobisiyse şömine zevkini yaşama adresi. (0442) 230 30 30
Çıtır çıtır yanan, sıcacık şöminenin başında...

Şehrin ortasında
Swissôtel The Bosphorus, İstanbul
Canan Demiray, Seyahat yazarı

Şehrin içinde şömine arayanlar Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un bahçesinde, İsviçre’den getirilmiş 100 yıllık ahşap dağ evini ziyaret etmeli. Kendinizi bir anda Alpler’de hissedeceğiniz şalenin kapısından girince çıtır çıtır yanan şömine önünüzde olacak. Burada kırmızı beyaz örtülü masalardan birine yerleşip geleneksel İsviçre mutfağının lezzetlerinden fondüyü tadabilir, şömineden gelen çıtırtıları dinleyerek huzurlu bir akşam geçirebilirsiniz. (0212) 326 11 00
Çıtır çıtır yanan, sıcacık şöminenin başında...

Alışkanlık yaratır
Simurg Inn, Çanakkale
Nalan Miri Sözer, Seyahat yazarı

İsmini olağanüstü varlık Zümrüdüanka kuşundan yani Simurg’dan alan otelin doğayla iç içe konumu, eşsiz manzarası ve huzurlu ortamı kışın şömine başı atmosferiyle de alışkanlık yaratıyor. Dışarıda kar yağarken sıcak kış çayı, kahve, salep gibi nefis kış içecekleri eşliğinde tanımadığınız birçok insanla tanışıp sohbet ederek farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. (0536) 611 89 29

Kış bahçesi var
Olympos Lodge Hotel, Antalya
Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Olimpos ve Çıralı arasında, geniş bir alanda kurulu otelin bahçeye açılan 14 odası var. Super deluxe gibi bazı odaları şömineli. Tüm günü kahvenizi yudumlayarak geçireceğiniz şömineli bir de kış bahçesi var. Yüksek tavanlı kış bahçesi tavuskuşlarının dolaştığı bahçeye bakıyor. (0242) 825 71 71

Butik şale masalı
Golden Key, Kartalkaya, Bolu
Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini

Şale stili butik otelin ülkemizdeki ilk temsilcilerinden. Üç farklı ortak alanında şömine var. Ayrıca karlarla kaplı terasındaki açık havada şöminesinin karşısında kahve içmek de farklı bir deneyim. Köroğlu Dağları’nın heybetli ve göz alıcı manzarasına karşı karda jakuziye girmek de ekstrası... (0530) 970 20 35

Çamların arasında
Manici Kasrı, Çanakkale
Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı

Etrafı çam ormanları ve zeytinliklerle çevrili 24 odalı butik tesisin her odasında taş bir şömine var. Restoranda ve dinlenme bölümünde de... Kaz Dağları’na gitmişken, Zeus Altarı’nda günbatımı izlemeyi, Sarıkız Türbesi’ni ve Hasanboğuldu Şelalesi’ni görmeyi ihmal etmeyin. (0286) 752 17 31

Yerel tatlar
Magna Hotel, Kayseri
Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Sadece Erciyes değil, tüm Türkiye’nin en şık dağ otellerinden biri. Magna’nın hem otel kısmı hem de kayak lodge’u kısmındaki şömineleri saatler boyu etrafında oturulacak kadar zevkli. Yanında bir de Kayseri’nin pastırması, sucuğu ve yerel lezzetleri olunca... (0352) 333 30 14

Huzur dolu
Lava Cappadocia, Nevşehir
Melih Uslu, Seyahat yazarı, Food and Travel yazıişleri müdürü

Uçhisar’ın tarihi bir sokağındaki otel yenilendi ve şömine başı keyfini katladı. Bölgenin mimari dokusuna uygun doğal taş ev evlerden oluşan mekânın beş odasında jakuzi var. Kol gücüyle şekillendirilmiş mağaralarda konaklayanlar şömine başındaki huzurlu ortamda buluşuyor. (0384) 219 22 28

Şiir gibi manzara
Kaya Palazzo, Kartalkaya, Bolu
Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı

Kartalkaya’ya sadece kayak için gitmeniz şart değil. Pekâlâ leziz yemekler, seyri doyumsuz şiir gibi manzara ve gürül gürül yanan bir şömine çevresinde müzik dinlemek için gidebilirsiniz. Kaya Palazzo‘nun lobisinde ayrı bir bölüm olarak tasarlanan şömine günün her saati yanıyor. (0374) 234 51 00

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