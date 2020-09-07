Çırçır Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Çırçır Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çırçır şelalesi ülkemizde bulunan şelalelerden birisidir. İsmini çırçır böceklerinden almıştır. Serin bir suya sahip olan Çırçır Şelalesi birçok kişi tarafından da merak edilmektedir.

Çırçır Şelalesi Nerede?

Çırçır Şelalesi ülkemizde var olan önemli şelalelerden birisidir. Yıl içerisinde pek çok ziyaretçi ağırlayan Çırçır Şelalesi Elazığ ilinde Keban ilçesinde bulunmaktadır. Çırçır Şelalesi Kaban ilçesine bağlı olan Kallar Mahallesinde bulunur. Ayrıca Elazığ kent merkezine yaklaşık olarak 48 kilometre mesafede yer almaktadır.

Çırçır Şelalesine Nasıl Gidilir?

Güneydoğu Anadolu'da bulunan Çırçır Şelalesi Keban Barajında yer almaktadır. Keban Barajına giden tüm ziyaretçilerin Çırçır Şelalesini ve orada yetiştirilen ünlü alabalıkları görmeleri mümkündür. Atatürk Barajından sonra ikinci büyük baraj olan Keban barajı 1995 yılında yapılmaya başlanmıştır. 1994 yılında ise burada elektrik üretilmeye başlanmıştır. Bunlar dışında bu baraj Türk mühendislerin oluşturduğu ilk dev baraj olarak da bilinmektedir.

Çırçır Şelalesine ulaşım şahsi araçlar ile gitmek mümkündür. Bunun dışında şehir merkezinde araç kiralayarak da şelaleye gelinebilir. Çırçır Şelalesine ulaşım D260 kara yolu üzerinden 54.1 kilometrelik bir mesafe ile 55 dakika içerisinde ulaşmak mümkündür. Hava limanından gelecek vatandaşların araç kiralama seçeneklerinden faydalanarak Elazığ Merkezden yaklaşık 1 saat süre ile Çırçır Şelalesine ulaşmaları mümkün olacaktır.

Çırçır Şelalesi Özellikleri

Çırçır Şelalesi dünyanın en genç doğal şelalesi olarak bilinmektedir. Keban Baraj Gölünde meydana gelmiştir. Ayrıca Elazığ Keban Barajı Gölü çevresinde alabalık tesisleri de yer almaktadır.

Çırçır Şelalesi barajın kurulması ile birlikte meydana gelmiştir. Elazığ ilinde gezilecek yerlerin başında gelen Çırçır Şelalesi mükemmel bir doğal güzellik oluşturmaktadır. Çırçır Şelalesinin diğer bir özelliği ise 1974 yılından bu yana doğal bir şekilde oluşan ilk şelale olmasıdır. Bu da onu oldukça etkileyici yapmaktadır.

Fırat nehrinden akan sular basınç ile beraber yönünü değiştirerek Çırçır Şelalesini ortaya çıkarmıştır. Oradaki yöre halkı ile beraber yerli ve yabancı pek çok turistin yıl içerisinde ziyaret ettiği şelalelerden birisidir. Özellikle manzarası ziyaretçilerini oldukça fazla etkilemektedir. Temiz havası ile beraber doğal güzelliği ile ülkemizde mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri olmuştur.

1996 yılında Çırçır Şelalesi Alabalık Tesisleri ile birlikte Alabalık üretimi Çırçır Şelalesinde yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde alabalık üretimi yapılan en önemli yerlerden biri Çırçır Şelalesidir. Bu sebeple burada alabalık yetiştirilen yerleri görebilir ve tesislerde Alabalık ziyafeti çekebilirsiniz.

Çırçır Şelalesi Giriş Ücreti

Çırçır Şelalesinin muhteşem manzarası ile birlikte keyifli vakitler geçirmek mümkündür. Şelalenin üzerinde kurulmuş olan restoranda çay kahve içebilir, yemek yiyebilirsiniz. Ayrıca Çırçır Şelalesinin etrafında hediyelik eşyaların satıldığı birkaç dükkanında olduğunu söylemek mümkündür.

Keban barajı yapıldıktan sonra oluşan Çırçır Şelalesi üzerine 1996 yılında Keban Alabalık Tesisleri kurulmuştur. Burası misafirlere, manzara, yemek yeme ve dinlenme fırsatı da sunmaktadır. Çırçır Şelalesinde Alabalık Restoranına giriş ücreti 25 TL'dir. Sadece şelaleyi görmek isteyenler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Çırçır Şelalesi Ziyaret Saatleri

Keban ilçesinin hemen girişinde yer alan Çırçır Şelalesi Elazığ merkeze 48 kilometre uzaklığında yer almaktadır. Çırçır Şelalesine gitmek isteyen ziyaretçiler için orada dinlenmeleri için Alabalık Tesisleri de yer almaktadır. Şelalede yetiştirilen balıklar tesiste müşterilerin hizmetine sunulmaktadır.

Çırçır Şelalesi yıl içerisinde pek çok turist ağırlamaktadır. Doğal güzelliği ile büyüleyen şelaleye ve Alabalık Restoranına giriş saatleri 09:00 ile 22:00 saatleri arasındadır.