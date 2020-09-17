Çıralı Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çıralı Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Antalya'nın ünlü plajlarından biri olan Çıralı Plajı, Caretta Caretta Bölgesi olarak da bilinmektedir. Güneş, deniz ve eşsiz tarihi güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken bir yerdir. Oldukça gelişmiş bir alt yapıya sahip olan plaj, tatilcilerin uğrak mekanıdır.

Çıralı Plajı Hakkında Bilgi

Çıralı Plajı; denizi, kumu ve güneşi ile ünlü doğal güzellikleri barındıran bir plajdır. Antalya'nın Kemer ilçesinde yer almaktadır. Tatil beldesi olması sebebiyle oldukça gelişmiş olup, gece ve gündüz saatlerinde güzel vakit geçirilebilecek alanları mevcuttur. Plajın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusu da oldukça zengindir. Tarihi dokusu Yunan Mitolojisine dayanmaktadır. Plajın güneyinde Olympos ve kuzeybatısında Yanartaş bulunmaktadır. Özellikle Yanartaş akşam saatlerinde güzel vakit geçirmek için eşsiz bir bölgesidir. Çıralı Plajının bir diğer önemli özelliği ise caretta caretta kaplumbağalarının en önemli yumurtlama bölgesi olmasıdır. Bu özelliğiyle de birçok ziyaretçinin dikkatini çektiği bilinen bir gerçektir.

Çıralı Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin önemli tatil şehirlerinden biri olan Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Çıralı Plajı, Antalya'ya 70 km uzaktadır. Çıralı'ya gitmek isteyen ziyaretçiler öncelikle Antalya otogarına gitmelidir. Çıralı'ya otogardan gitmek isteyen ziyaretçiler buradan Kumluca istikametine gidecek olan otobüslere binmektedir.

Daha sonra Yanartaş kavşağında inmek gerekmektedir. Bu kavşaktan Finike ya da Kaş minibüsleri kalkmaktadır. Bu minibüsler doğrudan Çıralı istikametine gitmektedir. Antalya iline uçakla ziyarete gelenler ise hava limanından Antalya merkeze veya otogara ulaşarak aynı güzergahı takip etmelidir. Özel aracınızla yapacağınız Çıralı yolculuğu için Antalya- Kemer istikameti takip edilmelidir. Buradan Kumluca istikameti takip edilip, Yanartaş kavşağına ulaşılır. Kavşaktan 7 km yol aldıktan sonra Çıralı'ya ulaşılabilir.

Çıralı Plajı Özellikleri

Antalya'nın en ünlü plajı olan Çıralı, Yunan mitolojisinin ilginç özelliklerini barındırmaktadır. Burada bulunan ve Yanartaş olarak adlandırılan belde akşamları oldukça güzel görünmektedir. Nesli tükenmekte olan caretta carettalar için eşsiz denizi ve temiz kıyısı ile önemli bir yumurtlama alanıdır. Plajın iki tarafı kayalarla çevrildiği için oldukça serin ve ılık bir havaya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Denizi hafif taşlı ve ılıktır. Kumsalı ince kumludur. Bu sebeple ailecek tatil yapılabilecek güzel bir plaj olduğunu söylemek mümkündür. Etrafı ağaç evlerle ve kamp alanlarıyla kaplıdır.

Çıralı Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Çıralı Plajı denize oldukça yakın alanlarda, Olympos ve Yanartaş çevresinde kamp alanlarını bulundurmaktadır. Bu bölgede konaklama imkanı geniş olmakla birlikte kamp yapmak da oldukça anlamlıdır. Çadır kampı kurulabileceği gibi Olympos'ta ağaç evlerde ya da otellerde konaklamak mümkündür. Kamp alanlarından denize 5 dakika yürüme mesafesi mevcuttur. Ücretler ise konaklama yapılacak yere ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Çıralı Plajı Konaklama

Çıralı Plajı'na seyahate gelen tatilciler için konaklama imkanı sınırsızdır. Öncelikle burada yaşayan yerel halk şahsi evlerini tatilciler için kiralamaktadır. Ayrıca bahçeler arasında bulunana ortalama 25 odadan oluşan tesislerde ya da ağaç evlerde konaklamak mümkündür. Konaklama alanları oldukça doğal olup, organik ürünlerle zenginleştirilmiştir. Çadır tatili yapmak isteyenler ise kamp alanlarını kiralayarak tatilini yapabilmektedir.

Çıralı Plajı Giriş Ücreti

Çıralı Plajı'na giriş ücretlidir. Plaja ulaşmak için bilet almak gerekmektedir. Müze Müdürlüklerine bağlı olan gişelerden 3 TL karşılığında bilet alınmalıdır. Konaklama yapılan bölgeden plaja her girişte bu ücret ödenmektedir. Bu sebeple bir hafta ve daha uzun süre kalacak tatilciler haftalık kart almalıdır.