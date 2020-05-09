Çırağan Sarayı Nerede? Çırağan Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Çırağan Sarayı İstanbul'un önemli tarihi yerlerinden birisidir. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Çırağan Sarayı Ortaköy ile Beşiktaş arasında yer almaktadır.

Çırağan Sarayı Nerede?

İstanbul'un en değerli yapıtları arasında yer alan Çırağan Sarayı Beşiktaş ile Ortaköy arasında yer almaktadır. Günümüzde önemli organizasyonlar veya düğünlerin yapıldığı Çırağan Sarayı, gösterişli bir mimariye ve konuma sahiptir. Bu sebeple herkesin büyük ilgisini çeken yapıtlar arasındadır. Ayrıca İstanbul'un tarihi kimliğine de büyük değer katmaktadır. Bu sebeple İstanbul'un gezilecek önemli yerlerinden birisidir.

Günümüzde Çırağan Palace Kempinski Oteli olarak hizmete sunulmuş olan Çırağan Sarayı İstanbul'un merkezi konumunda yer almaktadır. Bu sebeple İstanbul'un birçok yerinden ulaşımı oldukça kolaydır. Pek çok ulaşım aracı ve taksi ile Çırağan Sarayına ulaşmak mümkündür.

Çırağan Sarayı Tarihi

İstanbul'un önemli yapıtlarından biri olan Çırağan Sarayı 17. Yüzyılda Kazancılar Bahçeleri olarak bilinmekteydi. Lale Devrinin en önemli simgelerinden biri olan bu yapıt o dönemde tahtta bulunan III. Ahmed veziri azamı İbrahim Paşa'ya hediye edilmesi amacıyla bu büyük eseri yaptırmıştır. Yıllar içerisinde birçok kere zarar görmüş olan bu yapıt 0871 yılında Abdülaziz tarafından tamamlanmıştır. Barok mimarisi ile yeniden canlanmıştır.

Çırağan Sarayı Hakkında Bilgi

Çırağan Sarayının tarihimiz açısından çok önemli olmasının en büyük sebebi eşsiz bir mimariye sahip olması ve tarihimiz boyunca pek çok aşka ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bunun dışında 1930 yılında futbol sahası olarak da kullanılmıştır. Günümüzde otel olarak kullanılan Çırağan Sarayı tarihte birkaç kez yıkılıp tekrardan yapılması ile bilinmektedir.

Çırağan Sarayı Özellikleri

Çırağan Sarayı gösterişli bir mimariye sahiptir. Ayrıca tarihin önde gelen birçok mimari üsluplarından da esinlenilmiş bir yapıttır. Çırağan Sarayında oryantalist vurgular birçok yerde dikkat çekmektedir. Yapılışında en çok Batı mimarisi esas alınmıştır. Ayrıca yapıtta saray süslemelerinde de batı mimarisinden esinlenilmiştir. Saray içerisindeki süslemeler geometrik desenli süslemelerdir. Bütün süslemelerin geometrik olarak yapılması yapıtın içerisinde bütün unsurların birbiri ile ahenkli uyum içerisinde olmasını sağlamıştır. Çırağan Sarayının dış mekan mimarisinde ise klasik bir tarz dikkat çekmektedir. İç mekanda kullanılan oryantalist tarzın olması dış mekanda tam tersi bir tarzın oluşmasına neden olmaktadır.