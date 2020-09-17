Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çıplaklar Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Çıplaklar plajları çıplak olmayan banyo alanlarından fiziksel olarak ayrı veya izole olma eğilimindedirler. Diğer durumlarda insanlar plaj kullanıcıları arasında uygun ve rahat olunacak bir alan yaratırlar.

Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Hakkında Bilgi

Çıplaklar plajı genellikle karma banyolara sahiptir. Bu tür plajlar çoğunlukla kamu arazilerinde bulunmaktadır. Bu sayede halkın herhangi bir üyesinin, herhangi bir kişisel inanca herhangi bir hakaret olmadan tesisleri kullanması sağlanır. Sahil tesislerinin kullanımı normal koşullarda isimsizdir. Plajda bulunan tabelalar genellikle durumdan haberi olmayan kişileri sahildeki özel olarak belirlenmiş alanlar hakkında uyarmak için kullanılır.

Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Nerede ve Nasıl Gidilir?

Livadi, Donousa: Ada küçük olduğundan çoğunlukla yürüyüş yapmak tercih edilmektedir. Ama isteyen kişiler araba kiralamaktadırlar.

Paraga, Mykonos: Paraga adanın en güneyinde bulunan bir plajdır. Mikonos kasabasının fabrika otogarından kalkan otobüsle on beş dakika içerisinde kolayca ulaşılabilir.

Little Banana, Skiathos: 26 numaralı otobüs durağından kısa bir yürüyüş gerektirir.

Velanio, Skopelos: Adada bulunan otobüsler ile ulaşım süresi 5 dakikadır.

Red Beach, Crete: Küçük bir dağ üzerinden otuz dakikalık bir yürüyüş ile ulaşılabilir.

Sweetwater Beach, Crete: Loutro veya Hora Sfakia’dan uzun bir yürüyüşle ya da sahile atlayan su taksileri ile ulaşım sağlanmaktadır.

Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Özellikleri

Livadi, Donousa: Çıplakların en çok bulunduğu en güzel plajlardan bir tanesi Kiklad Adaları’ndaki yerlerden biridir. Donousa, Livadi’yi favori yerler listesine dahil eden ücretsiz kamp yapan kamçıları ile ünlüdür. Bölge insanlar ile doludur. Ancak kesinlikle hiçbir durumda muhafazakârlar için uygun değildir. Kristal berraklığındaki sular ve kumsalın ince kumları manzarayı tamamen egzotik kılmaktadır.

Paraga, Mykonos: Paraga, Mikonos’un en ünlü plajlarından bir tanesidir. Ancak rüzgarlar adasını daha önce hiç ziyaret etmemiş ve sırrına dair en ufak bir fikri olmayan biri için bu güzel yer şaşırtıcıdır. Plaj iki farklı kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda çocuklarıyla birlikte aileler yer alırken ikinci kısımda çıplaklar vardır.

Little Banana, Skiathos: Skiathos’un en güzel plajlarından biridir. Çoğunlukla bir rüya olarak adlandırılır. Sığ suları ve yemyeşil bitki örtüsü ile doğal güzellikleri ön plandadır. Yunanistan’ın en ünlü çıplaklar plajından bir tanesidir.

Velanio, Skopelos: Skopelos’taki Velanio her zaman çıplaklar plajı olarak kullanılmamıştır. Bununla birlikte, doğal güzelliği ve dinginliği birçok çıplak denize girmeyi tercih insanın buraya gitmesine neden olmuştur. Sular berraktır ve plajda hüküm süren sessizliği bozacak bir şey bulmak zordur.

Red Beach, Crete: Girit’te bulunan bu kırmızı kumlu plaj, dünyanın en berrak sularından bazılarına sahiptir. Minoan ve Mısır şekilleri verilmiş sahilin kuzey ucundaki kayalar mutlaka vakit geçirilmesi gereken yerlerdir. Antik Minos ve Mısır şekilleri verilen bu kayaların yanındaki barda şemsiye altında geleneksel bir içecek içilebilir. Bu geleneksel içeceğe Kanelada denmektedir.

Sweetwater Beach, Crete: Yaz dönemi boyunca çıplaklar tarafından tercih edilen bu çıplaklar plajı, taşların altından fışkıran taze, soğuk su sunar. Sahil kenarında bulunan bir taverna kahve, yöresel sosisler ve souvlaki sunmaktadır. Yörede bulunan keçiler ise sahilin arka tarafında bulunan mağaraların gölgesinde toplanır.

Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kamp yerleri ve ücretler plajlar için değişiklik göstermektedir. Gidilmesi planlanan plaja göre güncel olarak araştırma yapılması gerekir.

Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Konaklama Detayları ve Ücretleri

Çıplaklar plajı yakınlarında bulunan otellerde konaklama sağlanmaktadır. Her plaj için uygun bütçede otel araştırması yapılmalıdır.

Çıplaklar Plajı (Yunanistan) Giriş Ücreti

Çıplaklar plajı için uygulanan bir giriş ücreti tarifesi bulunmamaktadır. Plaj alanları kamuya aittir ve her vatandaşın yararlanması sağlanır.